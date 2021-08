Exportaciones del Valle se vieron golpeadas por los bloqueos

Las ventas externas del Valle del Cauca y de Cali se vieron afectadas en el primer semestre del año, especialmente las de mayo y junio, por el paro y los bloqueos que se registraron en vías claves del comercio exterior, como la doble calzada al puerto de Buenaventura y los corredores de acceso a Cali y hacia el centro y norte del departamento.



En los primeros seis meses del 2021 las exportaciones de Cali sumaron US$248 millones, cuando en igual lapso de 2020, en plena pandemia y en medio de un confinamiento, fueron de US$259 millones, lo que muestra una reducción de 4,4%.



Por su parte, las ventas externas del departamento sumaron US$750 millones en el primer semestre de este año, cuando el año pasado, en ese mismo periodo habían alcanzado los US$816 millones. En este 2021 bajaron 8 %, según el informe que presentó el Dane.



“Las afectaciones de orden público y el bloqueo permanente de varias vías en Cali y en el Valle del Cauca durante el mes de mayo y las primeras semanas de junio limitaron las posibilidades de consolidar la dinámica positiva de las exportaciones del departamento”, indicó Carlos Andrés Pérez, director económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali.

Agregó que en particular, el aislamiento y bloqueo al enclave portuario de Buenaventura y del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, de Palmira, llevaron a que de abril a junio las cifras consolidadas de exportaciones del departamento pasaran de registrar un crecimiento anual de 10 % al mes de abril, a una contracción de 8% frente al acumulado del primer semestre del año 2020.



“Muchas de las principales cadenas productivas exportadoras de la región se vieron afectadas, no solamente por la imposibilidad de llegar a sus clientes en los mercados internacionales, sino que al final de mayo muchas de esas empresas no tenían posibilidades de abastecimiento de materias primas importadas que ingresan a nuestro departamento a través de Buenaventura y del aeropuerto”, explicó.



Además de la limitaciones de operación, las empresas importadoras y exportadoras “han tenido que asumir sobrecostos importantes asociados al almacenamiento de sus productos por periodos largos y la pérdida de productos perecederos, lo cual ha afectado a campesinos, empresas agrícolas y agroindustriales”, dijo.



“Muchos de los clientes internacionales pueden exigir compensaciones por incumplimientos de entregas y recepción de mercancías. Esto es grave, pues las empresas pueden perder sus clientes en mercados internacionales y ello es muy doloroso, pues consolidar clientes y mercados internacionales es particularmente complejo”, sostuvo el señor Pérez.

Expectativas



Para los próximos meses son positivas, señalan analistas.



La demanda internacional de alimentos, productos de aseo y cuidado personal, aseo del hogar, materias primas para la construcción y productos relacionados con la industria de sistema moda vienen registrando una dinámica positiva actualmente.



Adicionalmente, los precios internacionales han alcanzado niveles históricos en los últimos meses y las expectativas son positivas para los próximos meses. “Esperamos que la tasa de cambio impulse el interés de más empresas de la región a exportar”, concluyó el Director económico de la Cámara de Comercio de Cali.

A escala nacional, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que entre enero y junio de 2021, las exportaciones colombianas sumaron US$18.044,2 millones y registraron un aumento de 18,9 %, frente al mismo periodo de 2020.



Las exportaciones del grupo de combustibles y productos fueron de US$8.282,4 millones y aumentaron 15,3 % frente al mismo periodo de 2020. “Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (36,4 %)”, dijo.



Agro y manufacturas sacan la cara en el país



En el periodo enero-junio del 2021 las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$4.418,6 millones y presentaron un crecimiento de 16,4 %, frente al mismo periodo de 2020, como resultado principalmente de las mayores ventas de flores y follaje cortados (24,3 %) que sumaron 5,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En ese mismo lapso las ventas externas del grupo de manufacturas fueron de US$3.829,9 millones y registraron un aumento de 23,1 %, frente a enero-junio del 2020. Este comportamiento obedeció al aumento en las exportaciones de productos químicos y productos conexos (27,5 %), que aportó 11,7 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En los primeros seis meses de este año frente al periodo enero-junio 2020, el aumento de las exportaciones del grupo llamado Otros sectores (39,5 %) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro que contribuyó con 39,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.