Exportaciones colombianas crecieron un 44,8 % en el comienzo de este 2022

Las exportaciones colombianas empezaron el 2022 con pie derecho. En enero sumaron US$3.781,6 millones, lo que representó un aumento de 44,8%, frente al mismo mes del 2020.



Según el Dane, el aumento fue impulsado por el grupo de combustibles, que tuvo un crecimiento de 71,6% al compararse con el mes anterior y que a su vez significó un aporte de 55,3% del valor total de las exportaciones conseguidas en el primer mes del año.



“Este comportamiento se explicó principalmente por el incremento de las ventas de Hulla, coque y briquetas (209,0%) que aportó 43 puntos porcentuales a la variación del grupo de combustibles”, informó el Dane.



Por su parte, las ventas al exterior del grupo de las manufacturas fueron US$690,7 millones y registraron una variación de 26,2%.

Entre tanto, los productos agropecuarios tuvieron un alza de 23,9% y cerraron con un consolidado mensual de ventas al exterior del país de US$816,5 millones .



La ventas externas de los bienes no tradicionales, lo no minero energéticos continuaron con la tendencia de crecimiento que mantienen desde el año anterior y esta vez sumaron US$1.490 millones en enero, el valor más alto para ese mes.



La Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, explicó que frente a igual periodo del 2020 el crecimiento fue del 23,4% y con relación al del 2019 aumentaron 18,5%.



Este resultado confirma que el país sigue avanzando en la reactivación económica, con cifras que superan incluso las registradas antes de pandemia. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, dijo que “este resultado no solo nos satisface y nos llena de optimismo, sino que nos invita a profundizar en nuestra estrategia y a seguir poniendo a disposición de los empresarios toda la oferta institucional con que contamos, a través de las entidades de este sector como ProColombia, Colombia Productiva y Bancóldex”.

Las exportaciones de la industria manufacturera aumentaron 26,2% con relación a igual mes del 2021.

Siguen creciendo las exportaciones de bombones y caramelos (60,1 %), carne bovina congelada (40,6 %), azúcar

(40,4 %), café (30,6 %), uchuvas (30,6 %)

y flores.

Frente a enero de 2020 el crecimiento fue del 25,3% y en comparación con el mismo del 2019 fue del 3,7%.



Se destacan la ventas externas de vehículos de carretera, cuyas ventas al mundo crecieron 99,5%, los productos de hierro y acero (85,5%), las manufacturas de metales (56,8%), el calzado (55,1%), las prendas y accesorios de vestir (28,7%), los muebles y sus partes (22,1%) y los químicos en general (15,2%), entre otros.



Así mismo, las exportaciones de productos agropecuarios y de alimentos tomaron impulso. Este grupo de productos registró un crecimiento en sus ventas externas del 23,9% con relación a igual mes del 2021, y del 20,8% frente al del 2020.



Con relación a enero del 2019 el aumento fue del 27,3%. En este sector se destacó el crecimiento de las exportaciones de productos como el aceite de palma (110%), bombones y caramelos (60,1%), carne bovina congelada (40,6%), azúcar (40,4%), café (30,6%), uchuvas (30,6%), flores (8,2%), gulupa (5,3%), banano (5%) y galletas saladas (2,2%) entre otros.



La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que “las exportaciones no minero energéticas hacia Estados Unidos en enero de 2022 fueron de US$513,3 millones consolidando su recuperación de niveles prepandemia. Comparado con enero de 2021 el crecimiento fue de 22,2% y de 34,8% frente a enero de 2020. Este resultado consolida que los productos no mineros representan el 60% de las ventas a ese país”.

71,6 % aumentaron las ventas externas de combustibles en el mes de enero.

26,2 % crecieron las exportaciones de la industria manufacturera en el primer mes del año.

60 % subieron las exportaciones de bombones y caramelos en el primer mes de 2022.

Tiempos mejores

”Es un buen resultado en el camino de la recuperación económica en el que hay que mantener los esfuerzos a pesar de la coyuntura difícil por la crisis logística internacional y la tensión entre Rusia, Europa y EE.UU. por el conflicto en Ucrania que repercutirá en el comercio en el mediano plazo, en el costo de los combustibles y las materias primas, así como en los sistemas cambiarios”, dijo la Dirctora de Amcham. Importante reconocer que este año vamos a ver crecimientos más moderados por cuenta del regreso a la normalidad.