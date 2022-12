¿En qué consiste la nueva propuesta para definir alza del salario mínimo en Colombia?

La posibilidad de que se tenga en cuenta la proyección de la inflación en el año 2023 en la mesa de concertación laboral, la cual podría ubicarse al finalizar esa vigencia en 7%, llamó la atención de economistas y sectores empresariales.



La idea surgió luego de que el director de Programación e Inflación del Banco de la República, Carlos Huertas, le explicara al comité de concertación laboral que la inflación anual se situaría al final de 2023 por debajo del 8%, dijo que se ubicaría en 7%.



Si se logra esa meta es posible que el retorno de la inflación hacia la meta del 3% podría darse al terminar el 2024, anotó.

Algunos economistas coincidieron en señalar que sería una buena opción que la mesa de discusión sobre el alza del salario mínimo analice y estudie el 7%, dado que en el próximo año los precios tenderán a bajar.



El economista y docente Daniel Campos explicó que en razón al panorama que se vislumbra para el 2023, de una recesión en los Estados Unidos, tasas de interés altas y un dólar volátil, sería deseable que Colombia defina un incremento moderado del salario mínimo que no ponga en riesgo el desempeño de la economía y la generación de puestos de trabajo.



Sin embargo, una opinión diferente tienen los líderes de las organizaciones sindicales, quienes sostienen que los colombianos, en concreto los que devengan el salario mínimo, no pueden perder poder adquisitivo y en ese sentido lo ideal es que el alza del mínimo tenga en cuenta la inflación causada (la de este año) y no la proyectada.



“Tal como se está presentando la situación en el mundo, nadie puede dar garantía de que los precios y las tasas de interés vayan a bajar. Incluso, el mismo Gobierno Nacional y los analistas no esperaban que este año la inflación se ubicara por encima del 12% y esa cifra ya se superó”, dijo uno de los líderes de las centrales obreras.



El empresario Carlos Andrés Pérez reiteró que no es conveniente para el país, su economía y el empleo, que el incremento del salario mínimo supere la inflación y el índice de productividad. Un alza mayor puede, incluso, afectar el comportamiento de los precios y, por ende, la inflación, añadió el economista.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que el Gobierno Nacional va a analizar los cálculos que hizo el Banco de la República sobre la inflación del 2023 y luego los estudiará y comparará con los que tiene el Dane y con los que manejan los empresarios y trabajadores.



“Con base en eso, el Gobierno Nacional podrá definir una cifra que le favorezca al país y a los colombianos que devengan el mínimo”, explicó.

El dato de inflación con el que trabajará la mesa de concertación es de gran importancia, ya que la Corte Constitucional ordena que el alza salarial se fije de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor, IPC, más la productividad.



¿Por qué ha subido tanto la inflación? el señor Huertas del Banco de la República indicó que el aumento ha sido el resultado de la confluencia de múltiples factores, entre ellos el conflicto geopolítico en Ucrania por la invasión de Rusia, que ha generado escasez de materias primas y de hidrocarburos; el riesgo de una recesión en los Estados Unidos y la elevada inflación en ese país. En el caso colombiano entre los factores que han afectado el país se cuenta una inflación alta y una tasa de cambio que sigue en niveles superiores.



“Las acciones de política monetaria del banco están encaminadas a conducir la inflación a la meta del 3%, velando por la sostenibilidad de la actividad económica”, destacó Carlos Huertas, quien anotó que la reducción de la inflación se facilita si quienes determinan precios y salarios incorporan en sus decisiones la senda esperada de convergencia hacia la meta.