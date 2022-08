Empresarios insisten en que fallo de la ANI sobre dragado de Buenaventura debe ser corregido

Empresarios, gremios y congresistas del Valle confían en que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reconsidere la decisión que afecta la profundización o dragado del canal de acceso en el puerto de Buenaventura.



De no hacerlo, el Valle del Cauca tendría que esperarse otros tres o cuatro años para poner en marcha el proyecto de dragado, lo que le provocaría un duro golpe a la competitividad y a las actividades de comercio exterior del departamento, dado que no podrán ingresar al puerto los grandes barcos de carga internacional.



Ayer, durante una extensa reunión que sostuvieron en Cali empresarios, dirigentes gremiales, la Gobernadora del Valle, algunos alcaldes y congresistas con el Presidente de la ANI y delegados del Ministerio de Transporte, el abogado de las empresas que conforman la APP del dragado explicó que los argumentos que señaló la ANI para declarar fallida la APP no son correctos.



Dijo que todas las 17 observaciones que hizo la entidad fueron respondidas y aclaradas y en esencia no había razón para fallar en contra de la factibilidad del proyecto de profundización del dragado.



Luego de escuchar las explicaciones, Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI, dijo que el Gobierno Nacional está dispuesto a estudiar la reposición y si, en efecto, la APP tiene razón, se podrá revisar la decisión.



Sin embargo, el dirigente gremial Víctor Julio González, presidente del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, expresó que si bien esa noticia es positiva, no deja de ser preocupante por el tiempo que le queda al actual Gobierno para revisar las 17 observaciones.



“Me temo que al Valle le va a tocar que seguir esperando unos tres o cuatro años para poner en marcha el dragado del canal, que es un proyecto que favorece no solo al Valle, sino a todo el país”, dijo.

Por su parte, empresarios como Óscar Isaza, presidente de PIO (Proyectos, Inversiones y Obras), organización que sustituyó a la empresa Fanalca como integrante de la APP del dragado, insistió en que no entiende por qué la ANI, se apresuró en declarar fallida la APP.



Vale la pena recordar que el pasado 18 de julio, la ANI, a través de la Resolución 20227030009605, declaró fallida la Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada, APP. En el documento hizo alrededor de 17 observaciones sobre el dragado (profundización) del canal de acceso y en consecuencia tomó esa determinación.



La APP está conformada por la empresa belga JAN DE NUL y PIO, que corresponde al originador de la iniciativa del dragado. Se llama así porque fueron los primeros en presentar la propuesta de la APP.



“La decisión del Gobierno echa al traste todo el trabajo y si no se corrige se deberá empezar de cero y esperar otros cuatro años. Mientras tanto el Valle seguirá rezagado en competitividad”, indicó Isaza.

Las siguientes son algunas de las aclaraciones que hizo JAN DE NUL como originadores de la APP.



¿Qué respondió la APP?

- Sobre el trazado del canal según la carta náutica vigente, la ANI señaló que se observa el uso de información secundaria incumpliendo la norma, la cual requiere de información primaria respecto a la etapa de factibilidad. Agregó que el originador no utilizó la última carta náutica aprobada por la Dirección General Marítima.



¿Qué dijo la APP? “No es correcto. La información utilizada para los estudios de factibilidad es tanto primaria como secundaria. Cabe destacar que la bahía de Buenaventura y su canal de acceso al puerto, son de los más estudiados en Colombia. En cualquier estudio de esta envergadura es práctica común primero analizar toda la información disponible en otros estudios y a partir de esta, complementarla”.



Respecto a la carta náutica, la versión más reciente disponible fue utilizada en el momento de la elaboración y presentación de los estudios, la cual corresponde a mayo de 2018. La última actualización de la carta náutica corresponde al 16 de junio de 2022, fecha posterior a la entrega de los estudios de factibilidad”.



- Sobre las características del movimiento de las naves del tráfico internacional marítimo que arribaron al puerto en los últimos cinco años, la ANI señaló que el originador no aportó información perteneciente a las curvas de distribución de frecuencia anual de los buques por tamaño y capacidad del movimiento de todas las naves de tráfico internacional.



La APP respondió que tampoco eso es correcto. “El originador presentó el análisis para el periodo de 2016 al 2020, correspondiente a los cinco últimos años de relevancia para el estudio y del cual se tenía disponible la información al momento de la elaboración y posterior presentación del estudio”.



- Respecto de la situación futura del canal de acceso, la ANI manifestó que solo se incluye la profundidad como indicador de nivel de servicio, lo que desconoce otro tipo de indicadores en la operación, radios de giro en curvas, anchos, zonas de fondeo, bahías de sobrepaso y la periodicidad de medición.



La APP respondió que eso “no es correcto. No aplican otros indicadores ya que se trata de una profundización de un canal existente sin cambiar los radios de giro, anchos, zonas de fondeo, bahía de sobrepaso. Estos indicadores se encontraron, por ejemplo, en el proyecto de la APP del Río Magdalena que tenía otro alcance y que en ese caso sí incorporaba la necesidad de diseñar un canal con indicadores de radios de giro, anchos, zonas de fondeo, bahía de sobrepaso. Sin embargo, como la ANI bien lo sabe, la naturaleza y el alcance de la APP del canal de acceso al puerto de Buenaventura, es muy diferente ya que es un canal operativo y el proyecto se trata solamente de una profundización”.



-Sobre el estudio de demanda e impacto económico, la ANI dijo que no se presenta el análisis completo de la cadena logística asociada con el proyecto y sus niveles de servicio.



La APP respondió que eso tampoco es cierto. “En la sección 3.2 del capítulo D, estudios de factibilidad técnica y estudios de demanda e impacto económico se explica que un análisis más detallado en términos de logística no es de alta relevancia debido a que Buenaventura mantendrá los volúmenes existentes. Las consecuencias más significantes se verán reflejadas en las terminales operadas debido a la llegada de los buques de mayor capacidad y en esta sección se encuentra su respectivo análisis en cada terminal presentando la implicación en el caso de llevarse a cabo el proyecto.