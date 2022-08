Ocde recomienda que la Dian mejore las mediciones en materia de gasto tributario

La semana pasada la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) publicó un informe que profundiza las recomendaciones que hizo la comisión de expertos en beneficios tributarios para el país en 2021.



Entre los principales hallazgos y recomendaciones de la Ocde está que el país debería publicar un informe independiente sobre el gasto tributario. Esto, que ellos definen como TE (por sus siglas en inglés tax expenditures), no es más que lo que le cuesta a la nación las exenciones y beneficios tributarios.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) publicado hace unos meses por el MinHacienda, el país dejó de recibir -solo en 2021- cerca de $92,2 billones por la totalidad de estos beneficios tributarios (TE).



Entre las causas principales, de ese monto que detectó el Mfmp, estuvieron las deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales en IVA, los cuales se trazaron en la última reforma tributaria. Pero aquí es cuando la Ocde habla de mejorar las cuentas de la Nación. Por ejemplo, esos beneficios fiscales le costaron al país $4,7 billones en cuanto a montos que se pudieron recaudar, precisamente detallan que se trata de mejorar esas prácticas y el Gobierno entrante las podría aplicar.



Para este fin, a lo largo del documento, la organización hace una serie de sugerencias -bastante técnicas- sobre los métodos y procedimientos que el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debería seguir para tener una aproximación más certera a estos datos que le cuestan tanto a las finanzas públicas.



En este aspecto, una de las observaciones principales se enfocó en la metodología que la Dian usa para medir el TE en impuestos como el IVA y las declaraciones tributarias de las personas naturales.



En el caso del IVA, por ejemplo, los ingresos no percibidos de la exención del IVA en las Zonas Francas “se están debiendo a un rezago de la información. Esto en la medida que los datos suministrados por dichas empresas no son suficientes para la estimación”.



En cuanto al TE derivado de las personas naturales, un análisis distributivo permitiría a la Dian examinar “en qué medida las disposiciones son progresivas, proporcionales o regresivas de acuerdo al ingreso”. Esto, ayudaría al Gobierno entrante para la construcción de la llamada reforma tributaria ‘progresiva’.



Las empresas -o personas jurídicas- también tuvieron un capítulo dedicado a su situación. Según la organización, actualmente el Mfmp incluye el TE de las empresas por sector de actividad y cubre a todas las entidades que presentan declaración de impuestos y tienen la consideración de contribuyentes.



Allí hay una serie de mejoras en la medición del TE. Por ejemplo, mientras que los ingresos fiscales dejados de percibir por las tasas reducidas solo se estimaban para las Zonas Francas, la Dian ahora lo calculan para otros regímenes especiales como Zomac, Zese, hoteles, editoriales, empresas estatales, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y cultivos perennes.



En dichos casos, por ejemplo, las exenciones y beneficios tributarios fue donde le costaron al país esos $4,7 billones. El monto se vio jalonado por contratos de estabilidad con $1,8 billones.



Si bien el Mfmp (y los órganos respectivos) atendieron el llamado y señalaron los grupos y montos específicos en los que se registraron estas sumas, la Ocde también agregó que aún persiste “un margen significativo para mejorar, aún más, la identificación, medición y reporte de TE en Colombia”.



El Mfmd, dijeron, proporciona estimaciones agregadas de los ingresos no percibidos, pero no los presenta “artículo por artículo”, es decir, de forma más desglosada y especificada.



Por ejemplo, en su última edición no se declararon los TE de las rentas no imponibles y de las deducciones especiales del impuesto de sociedades. Lo que demuestra que el país “no ha podido publicar una lista coherente y completa de todas las TE dentro del sistema tributario”. El bloque está listo para socializar con la nueva administración.