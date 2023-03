El cierre de la vía Panamericana que ya completa dos meses, no solo ha afectado a transportadores y agricultores. El sector de la construcción también se ha sentido impactado negativamente.



Por ello, la Cámara de Comercio de Pasto realizó una encuesta con el nombre de ‘Pasto Compra Pasto’ en donde quedó evidenciado que el 93% de las empresas considera que las ventas han disminuido entre 40% y 70% ante la emergencia presentada en la vía. Los sectores más afectados son el de la construcción y el turismo. Además, 53% dice que, si esta situación continúa, se verán en la obligación de despedir algunos trabajadores.



La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Nariño, Alejandra Lozano, explicó que esta es una de las peores crisis que ha tenido el sector en el departamento, ya que las operaciones están paradas en 90% por la falta de insumos como el cemento y demás materiales indispensables.



Añadió que se ha tratado de llevar camiones por otras rutas, pero ha sido una tarea complicada por el terreno.



El sondeo evidenció que 6.000 empresas despedirán empleados o harán recorte de personal, lo que quiere decir que 16.000 empleos están en riesgo. Sin embargo, 75% de los encuestados respondieron que, aunque la situación siga, estos no cerrarían sus negocios.



El presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Alexander Ortega, recalcó que las empresas se han visto afectadas por el desabastecimiento de productos, tanto en la entrada como en la salida del territorio. Además, añadió que esto tiene una gran consecuencia económica para los diferentes sectores como el turismo, el constructor y el avícola, por mencionar algunos.



Por su parte, el director del Departamento de Asuntos Corporativos de la Cámara de Comercio de Pasto, Miller Eloy Muñoz, recalcó que las empresas tienen una serie de peticiones para dar un alivio a las compañías, en las que se encuentran líneas de crédito especial o mantener la tasa aeroportuarias en cero con el fin de incentivar el turismo.



“La crisis de algunos sectores económicos principalmente de servicios como por ejemplo el sector turístico que ha disminuido casi que en un 80% su facturación mensual”, dijo Andrés Mauricio Rojas, director de Acopi Nariño.

