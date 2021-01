El llamado de los comerciantes por alternativas al toque de queda

Erika Mantilla

El gremio de los comerciantes organizados del país, Fenalco, le hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que pongan en marcha estrategias diferentes al toque de queda, la Ley Seca y el pico y cédula para combatir el Covid-19, ya que esas medidas golpean las ventas del sector.



Desde que se dio la reapertura de las actividades comerciales, a mediados de junio del 2020, el sector empezó a reactivarse de manera gradual y en octubre las ventas ya habían crecido 3,5% en Cali y 3,0% en todo el país.



Es de anotar que casi en todos los departamentos se presentaron buenos resultados. Aún no se conocen las cifras globales de todo el año, pero se estima que hayan cerrado en cifras positivas.



Para este nuevo año, las expectativas son aún más halagadoras, pero con las medidas que adoptaron los alcaldes y gobernadores entre el 1 y el 3 de enero en ciudades principales las ventas no despegaron.

​

En razón a ello, los comerciantes cuestionaron las nuevas medidas tomadas en Bogotá y otras ciudades del país, que incluyen cuarentenas, ley seca, pico y cédula y toques de queda.



De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esto no es más que la ratificación de que las políticas implementadas desde hace ya casi un año fallaron y que volverlas a repetir, sólo sería la destrucción de nuevos empleos y la muerte para miles de pequeñas empresas que hasta ahora se están reponiendo de meses de inactividad.



“Está demostrado que los confinamientos y otras medidas restrictivas, lo único que causan son enormes consecuencias económicas y sociales a la población colombiana, tal como se evidenció en las cifras de empleo de agosto cuando se implementaron las cuarentenas por sectores”, dijo.



Los comerciantes se preguntan por qué las medidas restrictivas para pretender controlar las crecientes cifras de contagios por Covid-19 se hacen a las empresas formales, que son las que han cumplido con la implementación de los protocolos de bioseguridad, mientras que las campañas dirigidas a la población en general y el comercio informal han brillado por su ausencia.



Los alcaldes han contado con tiempo suficiente para estudiar otros modelos diferentes a las restricciones, tal como lo han hecho de manera exitosa otras ciudades en el mundo usando tecnología y otras herramientas para la detección oportuna del virus y el cerco a las personas afectadas.

Ventas parciales

​

Las empresas con mejores resultados en el último trimestre del 2020 fueron los establecimientos no especializados y los de alimentos, bebidas y tabaco, cuyas ventas crecieron 6,9% en octubre y productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, que reportaron un alza en ventas de 9,3%, según el Dane.



Investigadores de Bancolombia dijeron que las ventas se vieron favorecidas por el levantamiento de las restricciones a la movilidad, pues se estimuló el consumo en hogares.