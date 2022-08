El dólar cerró este martes a $4.400 en promedio, con un aumento de $13,9 frente a la TRM 

Este martes, el dólar cerró a $4.400,04 en promedio, lo cual representó un aumento de $13,91 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.386,13.



Según la plataforma Set-FX, el precio de apertura de la divisa estadounidense fue de $4.361,61 mientras que el máximo alcanzó niveles de $4.429 y el mínimo $4.351,1. Durante la jornada se negociaron más de US$865 millones a través de 1.957 transacciones.



Lea también: Exportaciones de Colombia a Estados Unidos aumentaron 40,6 % en el primer semestre



En cuanto al comportamiento de la divisa esta semana, será relevante cómo evolucionen las expectativas de los agentes luego del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole.



“En parte, reiteró un mensaje ligeramente hawkish en el que resaltó la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva por un tiempo más prolongado, esto con el fin de lograr que la inflación converja hacia su nivel objetivo del 2%”, dijo Gabriel Granados, profesional senior de investigaciones económicas en el Banco Agrario.



En el entorno local, mañana el Dane publicará las cifras de desempleo para julio. “Será relevante la evolución de las discusiones en torno a la reforma tributaria, tema que sin duda será un driver relevante para el mercado local durante las próximas semanas”, dijo Granados.



Los precios del petróleo caían el martes por el temor a que el debilitamiento de las economías mundiales inducido por la inflación reduzca la demanda de combustible y porque las exportaciones de crudo iraquí no se estaban viendo afectadas por los enfrentamientos que vive el país.



El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, caía 2,99% a US$101,95; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía 2,49% a US$94,59.



Lea también: "Valle será prioridad": MinTransporte al firmar contrato de doble calzada Buga-Buenaventura



Los precios cayeron tras los comentarios de la comercializadora estatal iraquí SOMO de que las exportaciones de petróleo del país no se están viendo afectadas por los disturbios, según el analista de UBS Giovanni Staunovo.



En el mercado internacional, las acciones subieron el martes cuando la confianza de los inversores se estabilizó luego de una caída provocada por la señal de la Reserva Federal de un período sostenido de política monetaria restrictiva para sofocar la inflación. Los rendimientos del Tesoro y el dólar retrocedieron.



Los futuros de EE.UU. subieron, lo que indica un quiebre en la caída de las acciones que comenzó el viernes cuando el presidente Jerome Powell subrayó que la Fed está dispuesta a dejar que la economía sufra para enfriar las presiones sobre los precios.



Las acciones vinculadas a criptomonedas subieron en el comercio previo a la comercialización, a medida que avanzaba Bitcoin. Twitter Inc. cayó después de que Elon Musk citó las recientes acusaciones de un denunciante como una nueva razón para terminar la adquisición de US$44.000 millones.



La confianza económica de la zona del euro cayó a su nivel más bajo en un año y medio. La inflación alemana se aceleró a un máximo histórico, lo que reforzó los pedidos de un aumento de las tasas de interés cuando el Banco Central Europeo se reúna la próxima semana.



El miembro del Consejo de Gobierno, Klaas Knot, dijo que el BCE debería continuar elevando las tasas de interés rápidamente ya que la inflación en el bloque monetario probablemente se mantendrá elevada en el futuro previsible.