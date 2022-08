Exportaciones de Colombia a Estados Unidos aumentaron 40,6 % en el primer semestre

Las relaciones bilaterales con Estados Unidos dan buen reporte con los resultados de exportaciones durante el primer semestre del año. El Dane registra que las ventas de Colombia al país sumaron US$7.314 millones, lo que representaría un incremento de 40,8% versus los US$5.194 millones que hubo en el mismo periodo de tiempo de 2021.



El monto alcanzado también superó en 68,1% los US$4.350 millones de 2020 y en 18,5% los US$6.171 millones alcanzados en 2019, cuando aún no había impacto de la pandemia.



“Importante fomentar las políticas de aprovechamiento del acuerdo comercial que continúen impulsando el intercambio bilateral y el mayor aprovechamiento de las oportunidades que persisten en múltiples sectores, ya que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, en lo corrido del año, consolida una participación del 26% sobre las ventas totales”, señaló la Presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



Lea aquí: Ante críticas, Gobierno Petro empezaría a 'peluquear' la Reforma Tributaria



Al revisar el desempeño por macro sectores, las ventas no minero-energéticas llevan la delantera con US$3.842 millones y un crecimiento de 23,7% versus 2021; 55%, 2020 y 60,4% frente al primer semestre de 2019 (US$2.395 millones).



Por otro lado, el sector minero-energético logró ventas por US$3.471 millones, con un incremento de 66,1% versus los US$2.089 millones de 2021. Este rubro todavía no supera las cifras prepandemia, cuando se registraron ventas por US$3.775 millones.



“El resultado de las exportaciones de Estados Unidos, del primer semestre de este año tiene un efecto rebote importante del 40,8% debido a que en mayo y junio del año pasado el comercio bilateral se paralizó por cuenta de los bloqueos en carreteras que impidieron el flujo normal de bienes dentro del país y hacia Buenaventura", concluyó Lacouture.



Los bienes que más se vendieron en el ejercicio evaluado fueron el café sin tostar ni descafeinar por US$869,4 millones con un incremento de 58% versus 2021; las rosas frescas cortadas, US$299,7 millones y las flores cortadas para adornos, US$161,3 millones.