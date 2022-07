Economía colombiana creció un 16.5% en mayo, según confirmó el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló que el crecimiento de la economía para mayo fue de 16,5 %. Este resultado fue 28 puntos porcentuales mayor al que se registró para el mismo mes del año pasado.



El crecimiento se registró en parte por el considerable aumento en las actividades secundarias, las cuales crecieron 33,1% para el quinto mes del año. Sin embargo, fueron las terciarias las que más contribuyeron al crecimiento de la economía con 11 p.p. La variación, en este caso, fue de 14,8%.



Segmentos como el comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida (de las actividades terciarias) fue el de mayor crecimiento anual por segundo mes consecutivo. Para abril presentó un aumento de 28,1 % mientras que para mayo marcó 29,1 %.



A pesar de esto, y teniendo en cuenta los tres grupos de actividades económicas, el comportamiento mensual no mostró el mismo panorama. Para mayo, este se ubicó en terreno negativo y se tasó en -0,8 %.



En cuanto a las actividades específicas, sólo tres tuvieron crecimiento frente a abril. El suministro de electricidad y la distribución del agua lo hizo en 0,3 %; la información y las comunicaciones crecieron 1 % y las actividades profesionales tasaron su crecimiento en 1,1 %



Con base en este mismo criterio, solo las actividades terciarias presentaron 'números verdes' en su tasa de crecimiento mensual. Con 1,4%, según la entidad, superó el decrecimiento de que tuvieron los otros dos grupos en el que las actividades primarias variaron -0,7 % y las secundarias -2,9 %.



Cuando se hace una comparación trienal, solo las actividades primarias siguen sin alcanzar, si quiera, su nivel prepandemia. Las actividades agropecuarias y la explotación de minas y canteras cuenta con una variación negativa de -3,5% en comparación con 2019.



En cambio, el mayor crecimiento frente al año previo al covid lo presentó la información y las comunicaciones que crecieron 21,8%.