Impuesto para planes de celulares "no va", aseguró Luis C. Reyes, nuevo director de la Dian

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) del Gobierno de Gustavo Petro, Luis Carlos Reyes, confirmó que se descartan el cobro de impuestos a los planes de celulares mayores a $38.000 y a las bebidas azucaradas como lo habían anticipado las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Salud, Carolina Corcho.



“No se va a buscar ninguna medida que afecte las finanzas del colombiano de a pie, de la clase media, de los asalariados. En la medida de los celulares era una sugerencia que se estaba discutiendo en un momento que se pensaba que era mucho más privado, no va “, afirmó Reyes en declaraciones.

Particularmente de la medida de bebidas azucaradas, Reyes afirmó: "Lo más importante es que no se toquen las finanzas del colombiano de a pie, si el impuesto a las bebidas azucaradas toca el bolsillo del colombiano de a pie no iría".



Las declaraciones del director de la Dian se dan después de haberse reunido con el presidente Petro y los miembros del equipo económico del Gobierno entrante. Reyes además confirmó que estudiaron los diferentes aspectos que rodean la reforma tributaria, prioridad legislativa y de Petro.



“Estamos estudiando las tarifas exactas de los distintos impuestos que se han propuesto modificar, pero el mensaje fundamental es que si un colombiano no tiene un patrimonio neto de miles de millones de pesos, el impuesto al patrimonio no es con él”.