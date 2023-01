Dólar volvió a cotizarse en Colombia por encima de $5.000 tras anuncio de la inflación

El dólar abrió a $4.948,90, en promedio, lo que significó un crecimiento de $24,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4.924,00.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX es de $4.959. El valor máximo es de $5.004,50 y el mínimo de $4.940. Se han negociado más de US$20,5 millones a través de 50 transacciones.



El dólar a nivel local se vio impactado drásticamente, ya que el Dane dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, para diciembre fue de 1,26 %, mientras que la cifra anual cerró sobre 13,12 %, muy por encima de lo esperado.



Dicho registro está impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81 %, seguida por restaurantes y hoteles, con 18,54 %.



En la discriminación por ciudades, se evidencia que Cúcuta es la ciudad en la que vivir se hizo más caro. La capital de Norte de Santander tuvo una variación mensual de 16,34% anual y fue el dato más alto del país.



El top cinco lo completaron Sincelejo que tuvo una variación anual de 15,83%, Valledupar con 15,53%, Riohacha 15,52% y Montería con 15,38%, siendo las cinco ciudades que superaron 15%. Mientras que las ciudades que estuvieron más cerca de la variación nacional fueron Pasto, con 13,36%, y Bucaramanga, con 13,28 %.



"Las consecuencias de un dólar alto se ven en los precios de manera más inmediata pero también afectan los planes que tengan algunas empresas de invertir o hacer cambios ante los mayores costos de bienes", asegura Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.