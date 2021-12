El dólar cerró la jornada de este martes a $3.906,05 en promedio y se ubicó $37,95 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que fue $3.944 durante este día.



La divisa estadounidense abrió a $3.929 y al término de la jornada su valor de cierre fue de $3.910,98. Durante este martes el precio mínimo fue de $3.892,05, mientras que el máximo se posicionó en $3.929,95. Además, se cotizaron USD$1,342 a través de 2,086 transacciones.



Este martes las cifras del dólar presentaron una leve caída con relación a las registradas durante la jornada anterior, siendo la TRM una de las variables que reportó una caída en su precio.



Las acciones y los futuros subieron el martes debido a que disminuyeron las preocupaciones sobre la gravedad de la variante del virus ómicron y China prometió medidas para respaldar el crecimiento económico. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cambiaron poco. Aumento extendido del aceite.



Respecto a los datos, el consumo privado fue el que más contribuyó a la expansión económica de la zona del euro en el tercer trimestre. Los precios de la vivienda en el Reino Unido alcanzaron un máximo histórico en noviembre, mientras que las exportaciones de China crecieron más rápido de lo esperado hasta un récord de demanda externa y una disminución de la crisis energética.

Lea también: Grupo Argos no venderá sus acciones de Nutresa a Gilinski, ¿por qué?



Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos trasladarán su fin de semana al sábado y al domingo, rompiendo filas con el resto de la región del Golfo mientras busca atraer inversiones y negocios globales.



Por separado, la investigación mostró que una vacuna covid-19 de GlaxoSmithKline Plc y Medicago Inc. de Canadá fue eficaz contra múltiples variantes de la enfermedad, mientras que un tratamiento con anticuerpos funciona en mutaciones omicrom.



Los mercados de valores aún podrían sufrir más turbulencias en medio de nuevas restricciones para detener la propagación del omicron y el resurgimiento de las tensiones geopolíticas. Los aliados de Estados Unidos y Europa están sopesando las sanciones bancarias si Rusia invade Ucrania.



China ha amenazado a Estados Unidos con represalias contra su decisión de declarar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno, advirtiendo que los lazos entre las dos economías más grandes del mundo pueden sufrir.



La crisis de la deuda inmobiliaria de China que ha sido un lastre para la economía también continúa siendo monitoreada de cerca, ya que el período de gracia de China Evergrande Group para algunos cupones terminó con algunos tenedores de bonos que aún no han recibido el pago y S&P dijo que un incumplimiento parece inevitable.



Mientras tanto, un grupo de tenedores de bonos de Kaisa Group Holdings Ltd. envió a la compañía una propuesta formal de indulgencia, diseñada para ganar tiempo al desarrollador y evitar un incumplimiento.

Precios del petróleo

Los precios del petróleo extendían sus ganancias el martes luego de un repunte de casi 5% en la víspera, gracias a una disminución de las preocupaciones sobre el impacto de la variante ómicron del coronavirus sobre la demanda de combustible global y por el estancamiento de las conversaciones nucleares con Irán, lo que retrasa el retorno del crudo iraní.



El crudo estadounidense WTI sube 2,89% a US$71,52 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent asciende 2,49% a US$74,88.



Los precios del petróleo cayeron con fuerza la semana pasada debido a las preocupaciones de que las vacunas tengan una menor eficacia contra ómicron, lo que generó temores de que los gobiernos puedan volver a imponer restricciones para frenar su propagación y afectar el crecimiento global y la demanda de petróleo.

Le puede interesar: Inflación anual superó la barrera del 5% en noviembre, según el Dane



Sin embargo, un funcionario de salud de Sudáfrica informó durante el fin de semana que los casos de ómicron allí solo habían mostrado síntomas leves. Además, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, le dijo a CNN que "no parece que haya un gran grado de gravedad" hasta ahora.



"Los comentarios de Fauci durante la noche vieron un retorno más rápido de dinero a las posiciones largas en el petróleo, a medida que los mercados comenzaron a valorar una reanudación de la recuperación global y un mayor consumo de petróleo", dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Oanda a Reuters.



En otra señal de confianza en la demanda de petróleo, el principal exportador del mundo, Arabia Saudita, elevó los precios mensuales del crudo el domingo.



Eso se produjo después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, acordaron continuar aumentando la producción en 400.000 barriles por día en enero a pesar de la liberación de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos.



Además, un retraso en el retorno del petróleo iraní al mercado apoyó los precios. Las conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán se han topado con obstáculos. Alemania instó a Irán el lunes a presentar propuestas realistas en las conversaciones sobre su programa nuclear.