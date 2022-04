Dólar registró una caída de $68 frente a la TRM y este lunes cerró en $3.706 

El dólar cerró a $3.706,72 en promedio, lo cual representó una caída de $68,07 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para la jornada de hoy se ubicó en $3.774,79 . Sobre las 9:15 a.m., la divisa toco mínimos de $3.690, cifra que no se veía desde junio del año pasado.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.740, mientras que el máximo llegó a $3.740 y el mínimo a $3.690. Durante la jornada se negociaron US$1.393 millones a través de 1.927 transacciones.



Sharon Lizeth Vargas, analista de renta variable de Itaú Comisionista de Bolsa, explicó que la tendencia bajista de la cotización del billete verde en Colombia se debe al aumento en los precios del petróleo.



"Principalmente se debe a un aumento internacional en el mercado petrolero, el cual sigue siendo favorable para la economía del país. La tendencia en esta semana dependerá de cómo continúe el movimiento del crudo y cómo se siga desarrollando el conflicto geopolítico en Ucrania, que es lo que está manteniendo los precios por encima de US$100 por barril", explicó Vargas.

Específicamente, el crudo WTI subió por encima de los US$100 el barril, mientras los operadores sopesaban el brote de covid-19 en China y los movimientos para aprovechar las reservas estratégicas. Por su parte, el Brent, referencia para Colombia, se ubicó en US$107,24.



Los futuros de los índices de Estados Unidos redujeron las ganancias, mientras que las acciones en Europa avanzaron, ya que las noticias corporativas desviaron parte de la atención de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, incluido un impulso para imponer sanciones más estrictas a Rusia.



El S&P 500 apenas cambió, mientras que el Nasdaq 100 registró una modesta ganancia. Twitter Inc. subió hasta 26% en las operaciones previas a la comercialización después de que el presidente ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, adquiriera una participación de 9,2% en la empresa. Las acciones de Tesla también subieron después de que el fabricante de automóviles registrara entregas récord en el primer trimestre.



“A medida que el primer trimestre comienza a alejarse en el espejo retrovisor, los inversores se centrarán en el tramo inicial de los resultados del S&P 500 del primer trimestre esta semana antes del inicio no oficial de la temporada de ganancias”, escribió John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer.



El comportamiento del billete verde también ha estado relacionado con los flujos de capital que han entrado al mercado por las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) presentadas sobre el Grupo Sura y el Grupo Nutresa, cifra que ha superado los US$2.400 millones.

“Tenemos en el corto plazo todo el tema alrededor de las OPA, que son flujos de entrada, sumado a las monetizaciones de empresas exportadoras y la especulación natural del precio del crudo”, indicó Arnoldo Casas, director de inversión de Credicorp Capital.



El peso arrasó su sexta semana seguida de apreciación, su mejor racha desde finales de 2020. La moneda emergente tuvo un avance de 1,2% en la semana y es la tercera que más se ha revaluado este año, específicamente 10,04%, seguido de Brasil y Perú con 20,74% y 10,33%, en ese orden.



Pese a la incertidumbre electoral, que hace que las personas se refugien en divisas como el dólar y el euro, cambiando sus pesos ahorrados en CDT a estos billetes, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha hecho que muchos inversionistas apuesten por mercados emergentes.



"Colombia puede ser una oportunidad en la medida en que el Banco de la República ya inició sus alzas en tasas, los inversionistas pueden aprovechar este diferencial. Se encontraron con una divisa que estaba muy devaluada y unos bonos o TES con tasas atractivas, lo que hace que el peso sea una oportunidad de inversión", expresó José Luis Hernández, trader de mesa institucional de Corficolombiana.