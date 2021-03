Dólar hoy en Colombia bajó y se cotizó en promedio a $3.647 este 4 de marzo

Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia paró su tendencia alcista este jueves y cayó casi $30 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este día se ubica en $3.676,94.



Hacia la 1:00 p.m., la divisa estadounidense se cotizó en promedio a $3.647,91, es decir, $29,03 por debajo de la TRM.



El dólar abrió la jornada cotizándose a $3.666 y aunque en las primeras horas el descenso fue leve, después de las 10:30 a.m. se 'desplomó' y llegó a bajar hasta un mínimo de $3.620. Su máximo lo logró antes de las 9:00 a.m. y fue de $3.674.



En total, este jueves se negociaron US$ 1.416,58 millones en 2.238 transacciones registradas en la plataforma Set-fx.

La TRM del dólar en Colombia que estará vigente para este viernes 5 de marzo es de $3.647,99.

Sobre la tendencia para este jueves de la divisa estadounidense, Bloomberg explicó que "el aumento de las expectativas de inflación y los costos de los préstamos a largo plazo están avivando la volatilidad y aumentando la preocupación de que un repunte prolongado en los mercados de valores pueda estar en peligro".



"Los inversores están tratando de evaluar el apetito de los bancos centrales por comprar bonos a más largo plazo para mantener las condiciones financieras relajadas", añadió el medio especializado.



Los precios del petróleo, en contraste, han tenido grandes alzas, llegando a aumentar su valor en cerca del 5 %.



Hacia la 1:32 p.m., el barril de WTI se cotizaba a US$64,32 (subía 4,96 %), según Bloomberg.



Por su parte, el barril de referencia Brent lo hacía a US$67,12 (crecía 4,76 %).

Mercado bursátil

Las bolsas europeas cerraron este jueves con rumbos dispares antes de un discurso esperado del patrón de la Reserva Federal estadounidense.



Fráncfort cedió 0,17 %, Londres 0,37 %, París cerró en cambio sin variaciones (+0,01 %). Milán también cerró con moderada alza (0,2 %) y Madrid ganó 0,3 %.



Por su parte, la bolsa de Nueva York abrió dispar tras una cifra inesperada de aumento de los pedidos semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos: el Dow Jones avanzaba 0,23 % y el Nasdaq perdía 0,18 %.



La bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles con una fuerte caída del Nasdaq, en un mercado atento a la suba de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.



El índice tecnológico Nasdaq tuvo su peor pérdida en seis meses en las últimas dos sesiones. El miércoles cedió 2,70 % a 12.997,75 puntos. En tanto el índice principal Dow Jones bajó 0,38 % a 31.271,54 unidades. Y el S&P 500 perdió 1,31 % a 3.819,78.