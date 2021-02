¿Qué tantos impuestos se pagan en Colombia?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Cuando compramos un electrodoméstico, prendas de vestir, artículos deportivos, pagamos el plan celular o inclusive alimentos como enlatados, chocolate o aceite, todos los colombianos estamos aportando al fisco nacional. En este caso, a través del IVA, tributo que se cobra en la mayoría de los países.



Además, quienes tienen vivienda pagan el Impuesto Predial; los que son propietarios de vehículos deben cancelar el Impuesto Automotor y quienes devengan por encima de $4,9 millones declaran renta.



Estos mismos gravámenes los pagan las empresas, pero a estos se suman Industria y Comercio (ICA), que se cobra en las regiones, impuesto al consumo, 4X1000, estampillas, parafiscales, entre otras contribuciones.



En el 2020 el Gobierno Nacional recaudó $146,2 billones, según datos de la Dian, de los cuales $39,4 billones ingresaron por concepto de IVA y $69,7 billones por renta, que son las dos fuentes principales de recursos para el país.



Si se le preguntara a cualquier colombiano sobre si en Colombia se pagan muchos impuestos, seguramente diría que sí, pero eso no es lo que opina la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y algunos centros de pensamiento.

El Observatorio Fiscal de la Javeriana, en su Guía Tributaria, dice que en Colombia se pagan pocos tributos, pues los ingresos del país por impuestos (incluyendo nacionales, locales, y contribuciones a la seguridad social) equivalen al 19,8 % del PIB (Producto Interno Bruto), mientras que este porcentaje es del 22,7 % en el promedio de América Latina y el Caribe y de 34,3% entre los países de la Ocde (ver gráfico).

¿Quiénes pagan?



La discusión para algunos analistas es: ¿quiénes ponen esos dineros: las personas naturales o las empresas?



“Hay un debate sobre si las organizaciones tienen una alta carga impositiva, pero se omite de la polémica que los dueños de las compañías pagan como persona natural poquita plata, de manera que entre los impuestos asumidos por las compañías, más lo que aportan los dueños de estas, tenemos una cifra baja comparada con el promedio de los países de la Ocde”, explicó Luis Carlos Reyes, director del Observatorio.



Colombia ha venido disminuyendo la tarifa de renta para las organizaciones. La Ley de Financiamiento del 2018 redujo la tasa para este año a 31 % y para 2022, en 30 %. Eso igualaría al país frente a Argentina que tiene una tarifa de renta de 30 % y estaríamos cerca de Perú, con 29,5 %. La tasa más baja de la región la tiene Panamá, 25 %, y el promedio de los países de la Ocde está en 21,6 %.



Sin embargo, los empresarios colombianos argumentan que la carga tributaria de las compañías es mayor. La Andi -Asociación Nacional de Empresarios-, en un estudio del 2014, dice que esta es del 68,1 %.



Asimismo, según los datos del Doing Bussiness del Banco Mundial, la tasa efectiva de tributación en Colombia es la tercera más alta de la región, después de Argentina y Bolivia y muy por encima del promedio de América Latina (46,7 %). Otro informe de Fedesarrollo concluye que, dependiendo del sector, la tasa efectiva de tributación oscila entre el 52,2 % y el 59,6 % y en el portal de la firma PWC, que compara cargas impositivas en el mundo, se indica que la tasa de tributación para sociedades en Colombia es del 71,2 % (esta tiene en cuenta impuestos a la mano de obra, a los beneficios y otros).



Según PWC, la tasa de tributación de Perú es de 36,8 %; la de Ecuador, 34,4 % y la de Chile, 34 %. Teniendo en cuenta esa información, solo superaría al país Argentina y Venezuela, este último con el 73 %.



Jaime Enrique Gómez, experto de la firma Posse Herrera Ruiz, explica que no es posible generalizar la carga tributaria del país, pues el nivel varía en función de cada sector empresarial y de las condiciones particulares de cada empresa. “Sin embargo, sí podemos advertir que en los últimos años se han hecho esfuerzos encaminados a reducir la presión tributaria de las compañías que no necesariamente se ven reflejados en los índices internacionales”.



Se está bajando la tarifa de renta y la renta presuntiva, se han eliminado sobretasas, ya no hay impuesto al patrimonio, entre otras acciones.



Por eso cree que el dato de que las empresas en Colombia tienen una carga tributaria del 71,2 % debe mirarse con cuidado, porque “este análisis se hizo con base en tasas de tributación de periodos anteriores en los que existían tarifas mayores, otras cargas y sin considerar los gastos deducibles y descuentos tributarios que se han autorizado desde entonces”.

¿Para dónde vamos?



El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), organismo internacional integrado por 42 países, considera que en América el impuesto sobre la renta para las personas naturales -lo que pagan los colombianos- es limitado, es decir, se cobra poco. Por ejemplo, el recaudo de la región para el año 2017 fue de 2,2 % del PIB, por debajo del nivel en los países de la Ocde (8,3 %).



Jaime Enrique Gómez recordó que los expertos han sugerido empezar a gravar en mayor medida a las personas naturales, pues el recaudo “ha estado desproporcionadamente” enfocado en las empresas.



El año pasado 3,5 millones de colombianos presentaron declaración de renta y pagaron $2,4 billones y, según lo que se ha conocido de la próxima reforma tributaria, se intentará ampliar esa base para que más personas hagan su aporte.



Frente al IVA, Argentina y Uruguay, con una tarifa de 22 % y 21 %, respectivamente, son los países que tienen las tasas más altas de la región. Le sigue Colombia, con el 19 %, y los que pagan menos este tributo en Latinoamérica son los panameños, con 7 %.

Junto con la renta a personas, el recaudo de IVA viene creciendo en la región. Según datos del CIAT, la participación de los ingresos por este gravamen, en el total de recaudo, alcanzó el 27,8 % en 2018, lo que corresponde a un aumento de 11,6 puntos porcentuales desde 1990.



De acuerdo con el profesor Luis Carlos Reyes, hay que tener en cuenta que mientras los colombianos pagan su IVA, hay en el país una gran cantidad de descuentos y exenciones de este tributo para las empresas, que, según cálculos del Observatorio Fiscal, suman $74,9 billones, “por lo que eliminar algunos le darían un respiro a las finanzas públicas. Sin embargo, académicos y gremios señalan que quitar esas ayudas podría afectar las clases media y baja”.