El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles a la baja, con una cotización promedio de $3.465,73.



El valor de la divisa se ubicó $21,92 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este miércoles fue de $3.487,65.



La moneda estadounidense abrió la jornada con un precio de $3.485 y al cierre se ubicó en $3.475. El valor mínimo llegó a $3.453,10 y el máximo fue de $3.488. En total, se negociaron US$ 971,41 millones en 1.509 transacciones.



El dólar perdió terreno frente al peso debido al "optimismo por el lanzamiento de vacunas contra el coronavirus reforzó las expectativas de un repunte en el crecimiento económico mundial", detalló Reuters.



El precio del dólar está perdiendo terreno porque hay un panorama en el que avance en la lucha contra la pandemia del covid-19 impulsó el apetito por los activos de riesgo entre los inversionistas.



"Aún faltan meses, sino más de un año, para que las vacunas cumplan el cometido de lograr la inmunidad de grupo necesaria para retomar cierta normalidad. Pero los mercados parecen apostar que, hasta entonces, la economía seguirá apoyada por nuevas inyecciones de liquidez desde los bancos centrales y los gobiernos. Se espera que la UE resuelva sus diferencias, en la cumbre que comienza mañana, y apruebe el multimillonario paquete de reactivación regional", compartió Diario Financiero.

A lo anterior se le suma que los operadores están a la espera de la aprobación del paquete fiscal en Estados Unidos.



"Los inversores están atentos también a las negociaciones sobre ayuda por el coronavirus en Estados Unidos, después de que el gobierno propuso en la víspera un paquete por US$ 916.000 millones es luego que los demócratas en el Congreso rechazaron un plan más ajustado", destacó Reuters.



En cuanto a los precios del petróleo, sobre las 4:00 p.m. el barril WTI ganaba 0,07% y llegaba a los US$ 45,63. En el caso del Brent, referencia para la economía colombiana, se ubicaba sobre los US$ 48,98, con un alza de 0,29%.



"Los precios del crudo subían, ya que noticias sobre las vacunas para el covid-19 fortalecían las esperanzas de los inversores en una recuperación de la demanda de combustible y contrarrestaban las preocupaciones causadas por cifras que indican que los inventarios de crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada", detalló Reuters.

