Dólar cerró la jornada a $4.090, con una caída de $39 frente a la Tasa Representativa del Mercado

Este martes, el dólar cerró a $4.090,34 en promedio, lo cual representó una caída de $39,53 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.129,87, luego de las elecciones presidenciales locales y a medida que aumenta el riesgo de recesión económica en Estados Unidos.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.121, mientras que el máximo llegó a $4.121 y el mínimo a $4.062. Durante la jornada se negociaron más de US$1.017 millones a través de 1.485 transacciones. Sobre las 10:00 a.m., el billete verde cayó $49,85 y se ubicó en $4.080,02.



"El contexto externo sigue siendo el principal determinante de la tasa de cambio en Colombia. Las expectativas de aumento de tasas de los bancos centrales para controlar la inflación y los temores de una recesión global mantienen fuerte al dólar en el mundo. A nivel local sigue la atención en los anuncios del gabinete del presidente electo", manifestó Julio César Romero, economista en jefe de Corficolombiana.



Otro factor que explica el alza del dólar es el crudo, que durante la semana registró jornadas a la baja. No obstante, hoy el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llega a los US$113; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza a US$111.



Uno de los grandes obstáculos para el crecimiento global ha sido la política cero covid de China. Esta mañana, hay señales de que los inversionistas han acogido con beneplácito cierta relajación de esas medidas. El país anunció que está reduciendo a la mitad la cantidad de tiempo que los visitantes probablemente pasarán en cuarentena a su llegada.



Las acciones europeas extendían las ganancias de la apertura y varios índices subían más de 1% a las 5:30 am, hora de Nueva York. La minería y la energía eran los sectores con mejor rendimiento dentro del Stoxx 600. Los futuros del S&P 500 ascendían un 0,6%. Los bonos del Tesoro bajaban y el rendimiento de referencia a 10 años se situaba cerca de 3,23%. Los dólares de Canadá y Australia, vinculados a productos básicos, eran los más fuertes entre las monedas del G10. Los futuros del crudo extendieron sus ganancias y el WTI subía más de 1% para cotizar nuevamente por encima de los US$111. El bitcoin volvió a subir por encima de los US$21.000.