Alejandro Gaviria, en el equipo de empalme de Gustavo Petro con gobierno de Iván Duque

El presidente electo Gustavo Petro definió el equipo que hará empalme en las diferentes áreas con los representantes del actual Gobierno de Iván Duque.



Las personas designadas serán coordinadores de cada una de las áreas definidas por el equipo principal de empalme, recibirán la información y luego será compartida con todo el equipo que conformará el Gobierno del presidente electo Petro.



El senador liberal Luis Femando Velasco hará empalme con la mesa de la Presidencia de la República, Myriam Méndez Montalvo con la Vicepresidencia, José Antonio Ocampo con el Ministerio de Hacienda, Alfonso Prada con el del Interior, William Salamanca con el de Defensa, Alejandro Gaviria con el de Educación, Guillermo Reyes con Justicia y Antonio Navarro con Minas y Energía.



La exsenadora Cecilia López se encargará de Planeación, el canciller electo Álvaro Leyva del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Corcho de Salud, Saul Katan del MinTIC, Flor Esther Salazar de Trabajo, Constanza García de Transporte, Catalina Velasco de Vivienda, la deportista María Isabel Urrutia de MinDeporte y Jennifer Mojica de los temas agropecuarios.



Susana Muhamad estará encargada de la cartera de Medio Ambiente, Iván Agudelo de Ciencia, María Fernanda Valdés del Ministerio de Comercio y Patricia Ariza de la cartera de Cultura, entre otros cargos.



“El objetivo del empalme es recibir de manera formal, a través de un proceso transparente, efectivo y útil, la información y los resultados del Gobierno saliente, así como la gestión de los recursos humanos, administrativos y financieros que tuvieron bajo sus funciones no se trata de una rendición de cuentas, sino de una transición constructiva de gobiernos”, informó el equipo del presidente Petro.



El Gobierno Petro informó que las personas que actualmente fueron encargados de la coordinación de las mesas de trabajo no necesariamente asumirán esas carteras.



“La designación de coordinadores sectoriales o miembros de empalme no implica un nombramiento, o su promesa, en el gabinete ministerial del nuevo gobierno. El presidente electo Gustavo Petro es quien está facultado para designar a los futuros funcionarios y funcionarias del gabinete”, expresa el equipo.