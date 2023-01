Este martes, el dólar cerró a $4.989,62, en promedio, lo que significó un crecimiento de $65,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4.924,00.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX es de $4.924. El valor máximo es de $5.015 y el mínimo de $4.940. Se han negociado más de US$770,7 millones a través de 1.201 transacciones.



El dólar a nivel local se vio impactado drásticamente, ya que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para diciembre fue de 1,26%, mientras que la cifra anual cerró sobre 13,12%, muy por encima de lo esperado. Dicho registro está impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%, seguida por restaurantes y hoteles, con 18,54%.

En la discriminación por ciudades del informe de IPC, se evidencia que Cúcuta es la ciudad en la que vivir se hizo más caro. La capital de Norte de Santander tuvo una variación mensual de 16,34% anual y fue el dato más alto del país.



El top cinco lo completaron Sincelejo que tuvo una variación anual de 15,83%, Valledupar con 15,53%, Riohacha 15,52% y Montería con 15,38%, siendo las cinco ciudades que superaron 15%. Mientras que las ciudades que estuvieron más cerca de la variación nacional fueron Pasto con 13,36% y Bucaramanga con 13,28%.



Ante estas alzas los expertos ya ven las consecuencias, " las consecuencias de un dólar alto se ven en los precios de manera más inmediata pero también afectan los planes que tengan algunas empresas de invertir o hacer cambios ante los mayores costos de bienes", asegura Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.



A nivel internacional cambió poco, mientras que los bonos del Tesoro se mantuvieron estables después de las ganancias del día anterior.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, repunta 1,35% a US$78,89 el barril, mientras que el WTI aumenta 1,65% a US$74,04.



El petróleo repuntaba el jueves tras registrar la mayor pérdida de dos días en tres décadas en un comienzo de año tras el cierre de un oleoducto estadounidense, aunque las preocupaciones económicas limitaron las ganancias.



Las fuertes caídas de los dos días anteriores se debieron al temor a una recesión mundial, sobre todo porque las señales económicas a corto plazo mostraban signos de debilidad en los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, Estados Unidos y China.



A las ganancias del jueves contribuyó un comunicado de Colonial Pipeline, el principal operador de oleoductos de Estados Unidos, que a última hora del miércoles informó que su Línea 3 había sido cerrada por mantenimiento no programado y que se esperaba que se reiniciara el 7 de enero.