Dólar cerró a $3.950 este lunes tras perder  $39,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado

El dólar cerró a $3.950,45 en promedio, lo cual representó una caída de $39,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $3.989,84.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.945, mientras que el máximo llegó a $3.980 y el mínimo a $3.925. Durante la jornada se negociaron US$1.468 millones a través de 2.772 transacciones.



Las acciones y el yuan avanzaron después de que el presidente Joe Biden señalara que reconsideraría los aranceles a China impuestos por la administración Trump. El dólar y los bonos del Tesoro retrocedieron.



Los futuros del S&P 500 subieron, lo que indica más ganancias después de que un repunte del viernes salvó al índice de un mercado bajista. VMware Inc. se disparó en las operaciones previas a la comercialización después de que Bloomberg News informara que Broadcom Inc. está en conversaciones para adquirir la compañía de computación en la nube respaldada por el multimillonario Michael Dell.



“El apetito por el riesgo de hoy ha sido provocado por el anuncio del presidente de EE. UU. de que se discutirán los aranceles comerciales impuestos a China por la administración anterior de Trump”, dijo Pierre Veyret, analista técnico de ActivTrades. “Los inversionistas ven esto como una posible desescalada de la guerra comercial entre las dos superpotencias económicas, y esto ha reavivado el optimismo comercial hacia los activos de mayor riesgo”, agregó a Bloomberg.



Por separado, Biden dijo que el ejército de EE.UU. intervendría para defender a Taiwán en cualquier ataque de China, comentarios que parecían romper con la política estadounidense de larga data de “ambigüedad estratégica” antes de que los funcionarios de la Casa Blanca los retiraran. Mientras tanto, su administración anunció que una docena de países del Indo-Pacífico se unirán a los EE.UU. en una amplia iniciativa económica diseñada para contrarrestar la influencia de China en la región.



En un discurso de apertura en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, reforzó su pedido de embargos sobre el petróleo, la tecnología y otros comercios con Rusia, y dijo que no debería haber excepciones en las sanciones al sector bancario del país. La jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reconoció que los riesgos para la economía mundial se han intensificado, pero rechazó las preocupaciones de una recesión.



Las acciones han sido volátiles a medida que los inversores evalúan el impacto de las políticas Covid de China y el ajuste monetario en las perspectivas de las economías más grandes del mundo. Beijing reportó un número récord de casos , reviviendo las preocupaciones sobre un bloqueo y adoptó múltiples medidas para estabilizar aún más la economía.



Las minutas de la reunión de fijación de tasas más reciente de la Fed darán a los mercados una idea esta semana sobre el camino de endurecimiento del banco central de EE. UU. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard , dijo que el banco central debería adelantar una serie agresiva de aumentos de tasas para llevar las tasas al 3,5% a fines de año, lo que, de tener éxito, reduciría la inflación y podría conducir a una relajación en 2023 o 2024.



Los precios del crudo subían el lunes gracias a la demanda de combustible en Estados Unidos, la escasa oferta y un dólar algo más débil, mientras Shanghái se prepara para reabrir sus puertas tras un confinamiento de dos meses que alimentó la preocupación por una fuerte desaceleración del crecimiento.



El crudo europeo Brent, que sirve de referencia para Colombia, sube 0,41% a US$110,75, mientras que el petróleo estadounidense WTI crece 0,44% hasta US$110,45 el barril.



"Los precios del petróleo están respaldados por el hecho de que los mercados de la gasolina siguen ajustados en medio de una sólida demanda de cara a la temporada alta de viajes en Estados Unidos", dijo Stephen Innes, de SPI Asset Management.



La temporada alta de desplazamientos en Estados Unidos comienza tradicionalmente el fin de semana del Día del Recuerdo, a fines de mayo, y termina el Día del Trabajo, en septiembre.



Los analistas señalaron que, pese a unos temores sobre la subida de los precios del combustible que podría mermar la demanda, los datos de movilidad de TomTom y Google habían subido en las últimas semanas, mostrando que había más gente en las carreteras en lugares como Estados Unidos.



Sin embargo, las ganancias del mercado eran limitadas por la preocupación ante los esfuerzos de China para aplastar el covid-19 mediante confinamientos, incluso a pesar de la reapertura de Shanghái el 1 de junio.