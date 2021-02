Erika Mantilla

El precio del dólar en Colombia cayó este miércoles y se cotizó en promedio $ 26,13 por debajo de la TRM vigente para este día, que estuvo en $ 3.583,23.



La divisa estadounidense abrió la jornada por encima de la TRM, con un precio de $ 3.590; sin embargo, nunca superó este valor y con el paso del día bajó su cotización, llegando hasta un mínimo de $ 3.542,50.



En promedio, el dólar se cotizó este miércoles en $ 3.557,19. Su precio de cierre fue de $ 3.559,50.



En la jornada se negociaron US$ 886,4 millones en 1.962 transacciones, según lo registrado en la plataforma Set-Fx.



Según la Superfinanciera, la TRM que regirá este jueves 11 de febrero será de $ 3.557,16.



Los precios del petróleo también registraron pérdidas este miércoles. Sobre las 8:48 p.m., el barril de referencia WTI se cotizaba a US$ 58,20, una caída del 0,82 %, según datos de Bloomberg.



Por su parte, el de referencia Brent lo hacía a US$ 60,97, un descenso de 0,81 %.

