Deuda externa de Colombia aumentó y se ubicó en 54,8 % del PIB en noviembre pasado

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Banco de la República informó que, a corte de noviembre de 2020, la deuda externa colombiana aumentó, llegando a ser de US$ 147.822 millones, mientras que a octubre la cifra alcanzó US$ 147.284 millones.



Según datos del Emisor, la deuda externa total se ubicó en 54,8 % como porcentaje del PIB, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo registrado en octubre, cuando la cifra llegó a 54,6 % del PIB. Además, la cifra aumentó 12,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2019, cuando era de 42,7 %.



Por su parte, la deuda externa del Gobierno llegó a US$ 82.994 millones, lo que representa 30,8% del Producto Interno Bruto. Con esto, la deuda pública ha aumentado 8 pps en un año.



La deuda privada, por otro lado, fue de US$ 64.828 millones, es decir, 24 % del PIB. Con respecto a octubre y a septiembre de 2020, esta se mantuvo estable; sin embargo, comparada con noviembre de 2019 la cifra aumentó en 3,9 puntos porcentuales, pues en dicho periodo la deuda era de 20,1 %.

Cabe mencionar que en noviembre de 2020 se dio el primer aumento después de una caída de la cifra entre septiembre y agosto del año pasado, cuando el porcentaje pasó de 55,6 % a 54,6 %.



En Colombia, el nivel de endeudamiento externo ha venido en aumento desde el inicio de la pandemia, pues tanto el Gobierno como las empresas han requerido de mayor liquidez para sortear la situación económica. De hecho, el año pasado la deuda tocó máximos históricos en agosto, cuando la cifra fue de 55,6 % del PIB.



Además, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , la deuda total del Gobierno Nacional Central, GNC, fue de 61,4 % del PIB, una cifra que es máxima histórica para la Nación y que representó un aumento de 12,8 puntos porcentuales frente a la cifra de deuda al cierre de 2019, que fue de 48,6 % del PIB.



Para 2021, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo el Gobierno proyecta que la deuda neta del GNC sea de 59,8 % del PIB y que de ahí en adelante la cifra continúe disminuyendo.

