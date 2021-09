La decisión de liquidar judicialmente a Almacenes La 14 no solo impacta por lo que ha representado esta compañía para las familias vallecaucanas, sino porque afecta a casi 2.000 trabajadores que aún están vinculados con esa organización y a 2.047 proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas compañías de la región.



Muchas de estas Mipymes tenían la esperanza de que La 14 saliera adelante y que las deudas, que la cadena de almacenes tiene con ellos, fueran saldadas en poco tiempo.



Pero la realidad es otra. Cuando el representante de Almacenes La 14 presentó la solicitud de entrar al proceso de reorganización empresarial, a inicios de año, informó que tenía 3.295 personas contratadas y generaba 3.000 empleos indirectos.



A lo largo del año ese número de trabajadores ha venido bajando. Incluso, en los últimos meses una de las estrategias usada por la compañía fue enviar a vacaciones a los colaboradores. En junio, según indicó la Superintendencia de Sociedades, “entre los hechos más representativos que reflejaban la situación crítica de la caja de la compañía”, estaba que el pago de la nómina de personal se estaba cancelando con atraso, “no obstante que con aproximadamente 1.087 trabajadores se concertó vacaciones con acuerdos de pago y licencia no remunerada por 15 días, por valor de $1.700 millones”.

"En el mediano plazo, es previsible que potenciales inversionistas lleguen a ocupar el espacio que esta cadena deja en la industria del retail en la región".

Carlos A. Pérez, director Económico CCC

Un colaborador de la compañía le ratificó a El País que algunos pagos salariados se han hecho retrasados, en los últimos meses. “Da pesar, yo llevo 5 años con la empresa, pero tengo compañeros de 15 años o 20 años que alcanzaron a vivir momentos buenos, de crecimiento, la apertura de nuevas tiendas y ahora ver como se viene a pique es muy triste, además no sabemos qué pasará con nosotros”, comentó.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, contó a los medios de comunicación que desde junio del 2020 La 14 empezó un proceso de disminución de su nómina. “Ellos tenían en ese mes de 2020 aproximadamente 3.400 empleados y a julio de este año tenían casi 1.800, o sea, fue una reducción gradual”.

¿Y los proveedores?



De acuerdo con cifras del 2020 de la Superintendencia de Sociedades, los pasivos de la organización sumaban a esa fecha $1,1 billones.



En mayo del 2019 la cadena de almacenes hizo un acuerdo con sus acreedores del sector financiero y reestructuró deudas por $404.000 millones, sin embargo, no se cumplió.



A esto se suma la gran lista de empresas que les suministraban bienes y servicios. Almacenes La 14 contaba con 2.047 proveedores, de los cuales el 75% son pequeños empresarios que representaban unos 18.000 empleos, solo el 25 % son grandes compañías.



Por ejemplo, según la resolución de liquidación de la empresa, deben tres meses de servicios públicos lo que representa $4.400 millones; a las compañías de vigilancia les adeudan $600 millones, a los proveedores de tecnología $800 millones, por pólizas de arrendamiento $2.612 millones y $1.200 millones por servicios prestados en aseo, entre muchos otros compromisos.



“Las principales empresas afectadas en este proceso, al menos en el corto plazo, serán algunas pequeñas y medianas compañías de la región para las que La 14 era su único o principal cliente. Afortunadamente, otras cadenas y grandes superficies han abierto sus tiendas y estanterías gradualmente a muchas pymes del departamento”, comentó Carlos Andrés Pérez, director Económico de la Cámara de Comercio de Cali.



Pero la solución para todas esas Mipymes no es tan fácil porque en este proceso de quiebra de La 14, algunos proveedores se han visto muy afectados.

La ministra de comercio, María Ximena Lombana, expresó su preocupación porque gran parte de las deudas de La 14 son con pequeñas y medianas empresas.

Édgar Santamaría comentó su caso: “me parece triste lo de La 14, pero me parece más triste que los organismos de control no hayan hecho nada después de que se les avisó de las malas prácticas que ellos estaban haciendo. En diciembre se comprometieron de que las ventas después del 17 de ese mes las iban a pagar a los cinco días y nunca lo hicieron, nos engañaron”, dijo el empresario que le suministraba ropa de dama a esta organización.



“La situación mía fue tan grave que tuve que liquidar a todo el personal, solamente dejé a una persona porque le faltaban unos días para que se ganara la pensión, que era hasta septiembre 5 y ya liquidé a todo el mundo”, agregó Santamaría, quien considera que los más perjudicados son los cientos de microempresarios que perdieron su patrimonio y que ahora tienen en duda sus respectivos pagos.



Por eso pidió a los organismos judiciales que investiguen a fondo lo que pasó porque “nunca llamaron a los proveedores para informarlos de la situación ni propusieron acuerdos de pago. El impacto para mi empresa es desastroso, una compañía de 30 años que llegó a tener 60 empleados y a exportar, prácticamente desapareció”, aseguró.

La gerente de K-Listo, María Andrea Cardona, también cree que en este proceso “primó para ellos el bien particular y no el bien común. Es un perjuicio muy grande para todos los empresarios que siempre apoyamos a La 14 y creímos en ellos. Pienso que no fue manejado con seriedad ni honestidad el proceso de la ley de insolvencia”, afirmó.



A esta empresa, que cuenta con 214 trabajadores, La 14 le adeuda cerca de $1.000 millones. “El Gobierno debería hacer algo al respecto. Pienso que no es honesto lo que hicieron”.



Así como ellos hay empresarios de los sectores calzado, textil, alimentos y empaques afectados por la liquidación de la cadena de supermercados. “Uno no se imagina el impacto, se han buscado opciones, se guardaba la esperanza de salvar unos recursos, este es otro dolor más para las empresas que están tratando de reactivarse”, dijo Yitcy Becerra, gerente de Acopi Valle.



Agregó que hay un daño colateral enorme para el tejido empresarial en toda la cadena logística de distribución, más teniendo en cuenta que esta era la única cadena local que tenía la región, con un modelo de negocio que incluía centros comerciales y locales.



Algunos cuestionan como la Supersociedades autorizó a comienzos de este año la reorganización empresarial de La 14 y, en menos de seis meses, se acepta la liquidación.



