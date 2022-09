Cuarta OPA por Nutresa se encuentra 125,6% por encima del valor objetivo del mercado

La operación más grande de adquisición de la última década en Colombia está cerca de cumplir un año, y con ello la tensión, los pleitos legales y hasta el precio a pagar por las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) han subido. La más reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Nutresa fue presentada por International Holding Company (IHC), compañía con sede en Abu Dabi, ciudad donde también tiene sus oficinas centrales el First Bank, empresa que respaldó con amplios créditos las operaciones de Jaime Gilinski.



El nuevo oferente busca entre 25% y 31,2% de las acciones ordinarias en circulación, por las cuales está dispuesto a pagar US$15 cada una. Con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de ayer, dicho valor asciende a $68.346, ubicando dicha opción 125,6% por encima del precio objetivo del mercado para dicho emisor, que a la fecha asciende a $30.284. Si se compara con el valor en libros la brecha se amplía a 242,5%, mientras que, si se toma como referencia el valor del último día de cotización en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) de la multilatina de alimentos, la diferencia es de 84,8%.



La comisionista que le otorga un mayor valor meta es Valores Bancolombia, con un precio de $36.900. A esta firma comisionista le siguen Casa de Bolsa, con una valoración de $31.381; Davivienda Corredores, con $30.100 y; BTG Pactual, con $30.000. En contraste, las que ponen una cifra menor son Itaú, con $27.668; Scotiabank, con $28.000; Larraín Vial, con $28.200; y Global Securities, con $29.000.



Según Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, “están ofreciendo tres veces el valor en libros y duplicando el valor de la OPA de enero en $30.000. Al final le entregarían $10,6 billones a Grupo Sura y $3 billones a Grupo Argos. Económicamente es un gran negocio para los accionistas ordinarios y preferenciales, pero hay razones políticas y regionales para no hacerlo”.



Aunque aún no se conoce si el objetivo de la OPA es que el empresario caleño venda o no, los expertos aseguran que el éxito de la misma dependerá de los accionistas minoritarios y de la decisión de la empresa de seguros e inversiones y Argos, que poseen 35,23% y 9,94% respectivamente, en la empresa objeto de compra.



“Si uno entra a mirar en la página del registro de valores, hay unas porciones pequeñas que tienen algunas empresas que se clasifican como el flotante. Entre 7% y 8% de ese monto son esas compañías, cuyos dueños son antioqueños, tales como la familia Palacio, que probablemente no va a vender porque, así el precio que ofrezcan sea $100.000, lo que les interesa es mantener algo de propiedad dentro de Nutresa”, explicó Valeria Álvarez, analista senior de acciones de Itaú Comisionista de Bolsa.



A pesar de lo atractivo que pudiera llegar a ser el precio, los analistas señalan que un elemento que deberán revisar los socios minoritarios es la posibilidad de que se presente una nueva OPA en la que se mejore el precio.



Revisor fiscal de Grupo Sura publicó aviso de asamblea extraordinaria



Como lo anunció LR con anticipación, el revisor fiscal de Grupo Sura, Ernst & Young Audit, publicó la convocatoria a asamblea extraordinaria de la compañía para el próximo 3 de octubre sobre las 10:00 a.m. en el Hotel Marriott de Medellín. La petición radicada por Jgdb Holding, Nugil y Juan Pablo Quintero pretende elegir una nueva Junta Directiva, sacando a Gabriel Gilinski y José Luis Suárez, y dándole paso Sergio Restrepo Isaza y Andrés Bernal Correa, dos ex directivos de dicha sociedad y que habrían sido sacados por su expresidente, David Bojanini.