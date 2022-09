A finales de este año bajarán las tarifas de energía, aseguró la Ministra de Minas

La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado llevó a cabo un debate de Control Político a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre los altos costos del servicio de energía eléctrica en el país y el plan de ajuste de tarifas prometido hace varias semanas.



El Gobierno, a través de la ministra de Minas y Energía, anunció que gracias a un acuerdo que se debe dar en las próximas semanas ente generadores y comercializadores de energía eléctrica se puede asegurar que las tarifas bajarán sin duda al finalizar el año.



El senador José David Name dijo que las ganancias los generadores hidráulicos son multimillonarias por lo que hizo un llamado para que le colaboran al país con unas tarifas más justas para los usuarios.



Name dijo que los anuncios de los operadores Aire y Afinia que amenazaron con devolver el mercado eléctrico de la Costa por las grandes pérdidas que han tenido en su labor.



Exhortó a la ministra Vélez a llamar a un diálogo a los operadores hidráulicos para tonar decisiones por la solución no es devolver el mercado.



Dijo que el Gobierno Nacional ha invertido para solucionar el problema de la energía desde el gobierno de Juan Manuel Santos unos 12 billones de pesos y la situación en el país sigue sin solución.

Un problema de vieja data

En su intervención ante la Comisión de ordenamiento Territorial, la ministra Irene Vélez dijo que este no es un problema nuevo y ha faltado acción del Estado desde hace mucho tiempo para evitar la situación que hoy se vive a nivel nacional.



Señaló que el Gobierno generó un pacto para la justicia tarifaria, y aclaró que se hace así porque se cree en el diálogo, para buscar una solución al problema.



Según la jefa de la cartera minero energética las tarifas de la energía eléctrica en Colombia han subido en los últimos cinco semestres un 42%, lo que calificó de aterrador, y señaló que el incremento ha sido exponencial.



Confió en que gracias a las ganancias que han obtenido las generadoras, estas pueden aportar en el pacto con un alivio en las ganancias.



Sobre el papel de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, dijo que desde el inicio del gobierno se tienen hasta dos reuniones semanales para buscar soluciones a través de una agenda regulatoria.



Vélez señaló que a través de una resolución que se expidió la semana pasada se invita a generar una renegociación de contratos entre los generadores y comercializadoras, ese plazo vence el siete de octubre, para conocer en qué términos se hicieron esas negociaciones.