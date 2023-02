Críticas al Gobierno por dejar la vía Mulaló - Loboguerrero por fuera del Plan Nacional de Desarrollo 

El bloque parlamentario del Valle del Cauca anunció que le pedirá al Gobierno Nacional que no ponga en riesgo la competitividad del Valle del Cauca dejando por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, obras claves para la región y el país como la construcción de la carretera Mulaló – Loboguerrero y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura.



El Representante a la Cámara Christian Garcés insistió en que esos dos proyectos deben quedar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno del presidente Petro dejó por fuera del Plan Plurianual de Inversiones la vía Mulaló-Loboguerrero. Este importante corredor conectará al país con el puerto de Buenaventura por un valor de $1,6 billones, además, permitiría una reducción de 52 km y un 20% de los tiempos en tránsito, frente al corredor Cali - Mediacanoa - Loboguerrero, representando ahorros significativos para toda la cadena logística de transporte y competitividad de la región.



En relación con el dragado de Buenaventura, que también fue excluido, es una importante obra que busca la profundización del puerto más importante de Colombia a 16 metros. Actualmente estamos perdiendo competitividad frente a otros puertos latinoamericanos que ya cuentan con esta profundidad y que reciben carga de buques Panamax de gran calado, mientras que el puerto de Buenaventura aún no lo puede hacer”, dijo Garcés.



Estas dos obras permiten que el comercio internacional del sur occidente sea competitivo, generando la transformación de productos que crean puestos de trabajo y generan ingresos a las familias, permitiendo el crecimiento de las empresas del Pacífico.



Lea también: Alerta en el Valle del Cauca por futuro incierto de la vía Mulaló- Loboguerrero



Así mismo, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó en el bloque parlamentario del Valle del Cauca que estas obras eran prioridad para el Gobierno y se harían con recursos públicos. Hoy sorprende que estas dos obras de tal importancia no estén incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones. También causa sorpresa el silencio del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Fernando Camargo, pues debe comprometerse con el desarrollo del sur occidente del país.



Por esto, el bloque parlamentario invitó a las fuerzas vivas del Valle del Cauca, a las entidades públicas y privadas que se unan con el fin de respetar los compromisos por parte del presidente Gustavo Petro con la región.