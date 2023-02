Alerta en el Valle del Cauca por futuro incierto de la vía Mulaló- Loboguerrero

Empresarios, líderes gremiales y representantes de los sectores político y académico del Valle expresaron total preocupación por el riesgo de que la construcción del corredor vial entre Mulaló y Loboguerrero quede en el limbo y se aplace por tiempo indefinido la puesta en marcha de ese proyecto, clave para el transporte de carga de comercio exterior.



Las razones que sustentan esa posibilidad radican en que el proyecto está en este momento en un tribunal de arbitramento por los sobrecostos que genera la obra, dado que el Gobierno Nacional a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) se ha demorado mucho tiempo en otorgar la licencia ambiental y el tiempo que le queda a ese tribunal para que tome la decisión de liquidar el contrato está próximo a vencerse.



Para evitar que eso ocurra, la ANI debe responderle al concesionario si está dispuesto a conciliar los sobrecostos, pero hasta ahora no ha respondido.



El presidente de Proindesa SAS, Alberto Mariño, la empresa concesionaria que tiene a su cargo la futura construcción de esa vía, explicó que llevan casi 8 años desde la firma del contrato. “con la mejor voluntad, con todos los recursos técnicos, financieros, de conocimiento de negocios de infraestructura, tratando de acompañar a la ANI para que se puedan resolver todos los inconvenientes que se han presentado en el proyecto Mulaló – Loboguerrero. Sin embargo, hoy los tiempos ya están agotados y no hay mucho que hacer. Estamos pendientes desde hace 5 meses para que la nueva administración de la ANI se manifieste frente a la voluntad que ha mostrado el concesionario de llegar a un acuerdo para reactivar el proyecto”.



Anotó que si en un lapso de máximo mes y medio no hay respuesta del Gobierno Nacional, el proyecto se cancela.



El señor Mariño comentó que hay voluntad de los empresarios y gremios del Valle para que se desarrolle la construcción de esa vía, incluso el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, está dispuesto a utilizar las vigencias futuras para que se supere el tema de los sobrecostos y continúe el proyecto.



En el Valle del Cauca, la Asamblea, el bloque parlamentario y gremios como Propacífico, las cámaras de comercio de Cali y de Buenaventura están dispuestos a acudir al Gobierno Nacional para que se solucione el tema de los recursos y se reactive el proyecto.



Mariño señaló que ha tenido muchas reuniones con el equipo de la ANI y desde esa entidad han manifestado que van a mandar la respuesta, pero aún no llega.



“Puedo decir que en una reunión que tuvimos el año pasado reconfirmamos el documento de conciliación con todos los estudios que se habían hecho. Es una carta del 15 de septiembre dirigida al Presidente de la ANI, después tuvimos una reunión el 21 de diciembre en el Ministerio de Hacienda, con la presencia del Ministro de Transporte, el Presidente de la ANI, entre otros funcionarios. El compromiso del Presidente de la ANI fue que a más tardar el 26 de diciembre iba a responder la carta que le habíamos entregado, pero aún la estamos esperando y el tiempo se agota”, indicó.