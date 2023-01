Critican y advierten fallas en informe de MinMinas sobre reservas de petróleo y gas

Las declaraciones hechas por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, durante su participación en el Foro Económico Mundial sobre suspender los trabajos de exploración de petróleo y gas durante, han provocado una lluvia de críticas y advertencias sobre fallas en el informe en el cual se basó la Ministra.



"Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez.



La Ministra aseguró que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2042, basados en un informe realizado a finales del año pasado por el equipo técnico del Ministerio de Minas.



El Gobierno Nacional sostiene que sí hay un sustento técnico que se basa en el informe llamado 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa', donde se afirma que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2037 - 2042.



Sobre esto, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda dijo que "no hace diferencia en la crisis climática global y empobrecerá a Colombia" sobre la no suscripción de nuevos contratos de exploración.



"Colombia aporta el 0,37% de los Gases de Efecto Invernadero del planeta. De ahí que el presidente de la República haya reconocido que es un aporte insignificante. De estos, el 59% lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra. El 31% está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte con 12%", añadió Lloreda.



De hecho, para el gremio petrolero, el informe tiene fallas. Lloreda explicó que las reservas se dividen en tres tipos: las reservas probadas: "es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %", las probables, cuando: "es 50 % si, 50 % no", y las posibles, cuando: "la probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas".



"A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas , y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber que petróleo y que gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo: gas hasta el año 2037", añadió el presidente gremial, quien considera que las "inconsistencias" son utilizadas para justificar que país no necesita nuevos contratos.



A la advertencia del gremio, se le juntas críticas como la del exsenador Jorge Enrique Robledo: "Es tan absurda la idea, tan errada y perniciosa, que Colombia es el único país petrolero del mundo –¡el único del mundo!– que tiene tomada esa decisión. Es el colmo que Petro se atreva a decir que reemplazará los hidrocarburos por más turistas extranjeros. Porque es imposible aumentarlos hasta que sus gastos igualen los ingresos en dólares por petróleo. Y porque constituye otro engaño igualar la plata que les entra a unos particulares con la que le llega al Estado a través de Ecopetrol".



Por otro lado, el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, sostuvo que todavía hay una dependencia frente a los hidrocarburos y no habrían los recursos suficientes para tanto tiempo como ha asegurado el Gobierno.



"Las cuentas del gas son simples: Reservas probadas (probabilidad 90 %), probables (50 %) y posibles (10 %) sugieren déficit en 2028. Los recursos contingentes hoy no son comercialmente viables y los prospectivos ni siquiera han sido descubiertos. Conclusión: explorar más o importar", dijo el exministro.