Contraloría denuncia que 45.000 estudiantes de Buenaventura están por fuera del PAE

En un informe que presentó la Contraloría General de la República quedó evidenciado que 45.000 estudiantes de Buenaventura siguen sin recibir la primera ración del programa de Alimentación Escolar, en lo que va del año. Esta situación también afecta a la población indígena del Distrito, ya que son más de 900 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar.



Además, el ente de control encontró que, en la sede principal de la Institución Educativa Simón Bolívar, existen graves problemas en la infraestructura, tales como: baterías sanitarias dañadas, techo en mal estado, baños inundados y malos olores que pueden generar enfermedades en la población estudiantil debido a las deficientes condiciones de salubridad.



Ante esto, la Contraloría General de la República realizó el pasado 30 de marzo, una mesa de diálogo para el seguimiento participativo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se convocaron representantes del Ministerio de Educación Nacional, de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) - Regional Pacífico, de la Secretaría de Educación Municipal y Comunidad Educativa, así como funcionarios del Organismo de Control del Nivel Central y de la Gerencia Departamental en el Valle del Cauca.



Lea aquí: Dos meses y contando: el drama de los cuidadores de niños vulnerables en Cali por la falta de pagos



En dicha reunión se realizaron varios compromisos, algunos de los cuales no se han cumplido.

Por ejemplo, la UAPA se comprometió a realizar la solicitud ante el Consejo Directivo para que se apropien los recursos faltantes que se necesitan para cumplir con el servicio del PAE al 100%, es decir los 140 días faltantes en la vigencia 2023.



Asimismo, la Secretaría de Educación de Buenaventura se comprometió a dar inicio al Programa de Alimentación Escolar (PAE) el pasado 17 de abril de 2023, sin embargo, no dio cumplimiento a lo pactado, completándose así 49 días sin prestar el servicio.



“Desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría General de la República, estamos haciendo un llamado de atención a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que inicien oportunamente, cumplan los lineamientos establecidos y garanticen el servicio durante todo el calendario académico, desde el primer día, sin interrupción como se determina en la Ley 2167 del 2021”, dijo el ente de control en un comunicado.