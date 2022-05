Con ganas de estrenar: pese a demoras en la entrega, venta de carros nuevos en Cali creció un 21 % en abril

Abril fue un mes importante para la venta de carros y motos cero kilómetros en el país. En el cuarto mes del año se vendieron 20.637 carros nuevos en el país para un crecimiento de 8,4% frente al mismo mes del 2021, de acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos.



Con las cifras de abril, el acumulado de nuevas matrículas llegó a 78.091.

En Cali se matricularon 1.449 automóviles nuevos en abril, 21,2% más que en igual mes del año pasado y ocupó el cuarto lugar después de Bogotá, con 4.073 registros nuevos; Funza, con 1.789 y Medellín, con 1.585.



Las ganas de los usuarios de estrenar está por encima del tiempo que deben esperar para recibir el vehículo. Los concesionarios los ponen a esperar hasta seis meses porque no tienen autos en inventario. No los tienen porque las ensambladoras siguen atrasadas por la alta demanda. A eso se suma el tema tecnológico relacionado con la falta de chips y de semiconductores.



Asesores comerciales de Renault consultados por El País dijeron que ciertos modelos que llegan de Brasil se están demorando un poco más de un mes. En el caso de Honda, algunas camionetas se demoran en llegar al país más de seis meses, expresaron ejecutivos. La economista Esperanza Ramírez explicó que el impacto del covid aún no se ha superado.

Ganan los híbridos

Los vehículos híbridos y eléctricos siguen ganando terreno en el mercado colombiano este año con 2.881 unidades vendidas en abril y un acumulado de 8.520 registros en los primeros cuatro meses del 2022 en el país.



Los eléctricos mantienen la mayor tasa de crecimiento del mercado en lo corrido de este año con 1.336 unidades y un crecimiento de 261,10% frente al 2021.

Líderes del mercado

Las marcas nacionales Chevrolet y Renault lideraron las matrículas en el mes de abril.



La primera con 3.592 unidades, en tanto que Renault le pisa los talones con 3.486. El tercer lugar fue para Toyota con 2.096. Le siguieron Mazda, con 1.788 y KIA, con 1.492 unidades.



De acuerdo con la Andi y Fenalco, en los primeros quince días del mes de mayo del presente año se matricularon 8.560 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 64,4% frente al mismo periodo del año anterior.



Juliana Rico, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi y Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco, destacaron la contribución del sector automotor en la generación de empleo. Esta industria representa el 1,7% del PIB nacional y aporta el 6,6% al PIB del sector. El sector genera alrededor de 45.000 empleos directos y 330.000 indirectos.

El mercado de los autos híbridos (con motores a gasolina y electricidad) acelera a gran velocidad en Cali y en todo el país, informó Andemos.

Aceleran las motos

En lo corrido de este año, a abril, el mercado de motos registró un aumento de 32,7% frente al mismo periodo del año pasado.



Por marcas, Bajaj fue líder en ventas al llegar a 11.686 durante abril, lo que representó un crecimiento de 40,1% con respecto al mismo lapso del año anterior seguida por Yamaha con 10.590 y AKT con 10.222.



Según las proyecciones de Andemos, el mercado de motos en el 2022 superará las 900.000 unidades, un 20% más que el año pasado.



Sobre el fenómeno del acelerado crecimiento del mercado de las motos en Colombia, expertos manifiestan que se debe a que las personas están prefiriendo el uso de las motos por encima del transporte público.