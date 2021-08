¿Cómo está el mercado laboral del país?, esto dice Mintrabajo

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, lo tienen muy contento las más recientes cifras del desempleo y de empleo del mes de junio que publicó el Dane. No es para menos porque la tasa de desocupación bajó en ese mes a 14,4% en todo el país, 5,4 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del 2020.



En cuanto a la tasa de empleo el resultado fue positivo porque subió a 51,1%, es decir, cinco puntos porcentuales más que en junio del año pasado. Pero a pesar de esa recuperación lo que más le preocupa es la generación de empleo formal y la reducción de la informalidad.



El trabajo que viene haciendo el Gobierno y el sector privado es fundamental para seguir recuperando los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia, dice este contador público, quien se graduó con honores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y tiene una especialización en Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de los Andes.



Quienes conocen al Ministro lo recuerdan muy bien porque uno de sus mayores reconocimientos fue el título de Egresado Emérito de la Universidad Nacional por ser autor de la Ley de Recursos para el Hospital Universitario UNAL y la educación pública en Colombia.



El señor Cabrera Báez dialogó con El País sobre las acciones que se están poniendo en marcha para tratar de bajar más el desempleo y recuperar el empleo que se perdió.



El mercado laboral mostró resultados muy positivos en junio. Bajó el desempleo en el país y subió la ocupación. ¿Qué razones justifican esos mejores niveles?



Mire, eso obedece al resultado de acciones conjuntas de los diferentes sectores de Gobierno, de la sociedad civil, de empresarios y de los mismos trabajadores.



El avance en la vacunación ofrece la posibilidad de reducir los controles sanitarios restrictivos a la movilidad, esto ha permitido la recuperación constante del mercado laboral, mes a mes, a partir de la reactivación de los sectores económicos, que han visto el apoyo del Estado a través de subsidios a la nómina, deducciones tributarias y todo eso acompañado también del gasto público a través de inversión en obras públicas.



Pero hay quienes piensan que la reducción del desempleo era de esperarse porque en junio del año pasado el país se encontraba en confinamiento. ¿Usted comparte esa apreciación?



Comparando el año móvil el escenario en junio del 2020 era completamente diferente al que hoy tenemos, lo que es un hecho afortunado que evidencia la capacidad resiliente del mercado laboral colombiano y como el efecto rebote de recuperación ha impulsado positivamente la reactivación económica del país.

El país sigue recuperando los empleos que perdió por cuenta de la pandemia. ¿Es posible que antes de finalizar el año el desempleo vuelva a niveles de un dígito?



Mre, ese es el anhelo y el propósito permanente del Señor Presidente y en mi rol de Ministro de Trabajo hemos generado acciones desde nuestra función de inspección, vigilancia y control orientadas a proteger y evitar la destrucción de empleos, hemos diseñado instrumentos para hacer posible el desarrollo de las actividades laborales en condiciones de aislamiento y restricciones a la movilidad tales como el teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto que han permitido cuidar empleo y mantener ciertos niveles de productividad.



Así mismo, la inversión a través del gasto público ha inyectado recursos a través de subsidios directos a la nómina e inversiones en sectores como vivienda, educación, infraestructura, lo que además de incentivar la creación de empleos, pone dinero a circular en la economía y esto reactiva el consumo y los demás sectores económicos.

Pese a los buenos resultados, la informalidad parece que no afloja. ¿Cómo podrá combatirse ese fenómeno?



La informalidad venía siendo un desafío antes de la pandemia, la recuperación de la economía y del mercado laboral permite que las personas migren desde ocupaciones informales hacia actividades formales, así que la reactivación económica debe ser la prioridad para atender no solamente la recuperación de los empleos perdidos sino para disminuir la informalidad.



Desde el Gobierno Nacional estamos incentivando la formalidad, no sólo por el cumplimiento de las obligaciones y los aportes a la seguridad social, sino también porque es la entrada que nos permite dar apoyo en estos momentos, como lo ha sido el PAEF o lo es ahora el apoyo a la generación de empleo para jóvenes.



Quiero además compartirle que, en este momento y hasta el 11 de agosto, estará publicado para comentarios de la ciudadanía el proyecto de Decreto que adopta la Política Pública de Vendedores Informales, política que aborda la problemática de la informalidad desde un enfoque diferencial y seguramente contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que ejercen estas ocupaciones informales y a llevarlas hacia la formalidad.



Ministro, Cali ha sido ejemplo de unión y trabajo en equipo con campañas como la que lanzaron los empresarios... ‘Compromiso Valle’ para generar bienestar y empleo. Cree que ese esquema debería copiarse en otras regiones?



Este es el momento de hacer equipo, de innovar, lanzar buenas propuestas y copiarse de ellas, un proceso de recuperación económica no está solo en manos de los gobiernos Nacional y Territoriales, hoy más que nunca la unión hace la fuerza, así que toda propuesta que nazca desde los sectores empresariales, de los sindicatos, de los trabajadores y de la sociedad civil que aporte siempre será digna de apoyar e imitar.

¿Aún así, usted piensa que a los empresarios les falta un poco de más compromiso para la generación de empleo, tal como lo han expresado algunos sectores de la sociedad?



Creo que los empresarios han hecho un gran esfuerzo para tratar de mantener los empleos durante los momentos más críticos de la pandemia.



Hoy estamos seguros que continuarán asumiendo el compromiso de crear más empleos, haciendo uso de herramientas como empleo joven, con el que estamos listos para apoyar la creación de 500.000 empleos.



Así mismo, están los demás incentivos como el del primer empleo, empleo para personas mayores no pensionadas, que les ofrecen incentivos tributarios y subsidios a la nómina a cambio de contribuir con la contratación de personas.



El desempleo juvenil sigue siendo un reto para el país. ¿Las estrategias que se han puesto en marcha son suficientes para tratar de reducirlo, qué hace falta?



Mire, hemos diseñado herramientas para facilitar el acceso al empleo público tales como estado joven, que da acceso a pasantías y prácticas en entidades públicas.



Eso está incluido en el Decreto 2365 que disminuye el requisito de experiencia al 10% de los cargos públicos.



También se cuentan los incentivos para el acceso al empleo en el sector privado por parte de los jóvenes tales como: primer empleo, que ofrece incentivo tributario a las empresas que ofrezcan empleo a un joven que nunca haya tenido un empleo formal y el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, que ofrece un subsidio a la nómina del 25% de un salario mínimo legal vigente a las empresas que contraten jóvenes menores de 28 años como empleos nuevos adicionales.



Esperamos que estos esfuerzos permitan reducir la brecha de empleabilidad para jóvenes de forma representativa.

El Valle del Cauca, a través de su bancada parlamentaria, logró que se incluyera la extensión de PAEF en la reforma tributaria. ¿Piensa que ese programa debe dejarse permanente?



Pues mire, el programa PAEF ha sido de gran ayuda en la contención del desempleo y ha sido una excelente medida en el marco de emergencia; creo que puede mantenerse como una medida en ciertas circunstancias de grave afectación del mercado laboral como la que hemos estado viviendo.



¿Ministro, la generación de empleo es y seguirá siendo su mayor preocupación?



Claro que sí, por eso la prioridad es difundir el apoyo al empleo joven que le he comentado y mecanismos como el PAEF, la idea es darle ese incentivo a la generación de empleo de manera directa y formal.



Necesitamos crear muchos más empleos, decentes y formales, dando la oportunidad a la recuperación del empleo y la generación de nuevos puestos de trabajo en favor de las personas desempleadas e inactivas en todo el país.