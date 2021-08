Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, calificó como injustificado un posible despido en Colombia si el trabajador se niega a vacunarse contra el covid-19, determinación que acarrearía sanciones contra el empleador.



"En Colombia el tema de la vacunación no existe dentro de la legislación como tal, por lo tanto, si alguna persona utiliza esa figura de despido injustificado, incurre en las sanciones que están contempladas en el código sustantivo del trabajo. No es causa justa no vacunarse", subrayó el Ministro en Blu Radio.



"Tenemos que vacunarnos, obviamente dentro de la autonomía de cada quién, pero instamos a que se cumpla con el tema para ayudar a la sociedad y a la reactivación segura que estamos implementando en Colombia", comentó.

El Ministro afirmó este viernes que se publicará una resolución en la que se indica que los colombianos podrán pedir un día libre para ir a vacunarse contra el covid-19 sin que se le descuente de la nómina.



Para esto, los empleadores y trabajadores deberán concertar la utilización de uno de los tres días de permiso especial remunerado a los que tienen derecho por ley los trabajadores formales.



"Lo que queremos es instar a la empresa y a los trabajadores a fomentar todo el Plan Nacional de Vacunación. Para ello, la resolución lo que busca en primer lugar es recordar que en Colombia existe la posibilidad de tres días para permiso especial remunerado, para que usted pueda hacer alguna actividad que necesite o alguna calamidad. Dentro de esos tres días usted puede utilizar su día para permiso para ir a vacunarse, si es que así lo requiere", explicó.



Esta alternativa, señaló el Ministro, surge de las quejas que ha recibido la cartera por parte de trabajadores a quienes sus empleadores no les permitieron cumplir la cita para recibir el biológico.