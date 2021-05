Bloqueos tienen a Buenaventura al borde de la crisis

Álvaro José Carvajal Vidarte

La ciudad de Buenaventura y sus terminales portuarios viven una situación caótica como consecuencia del paro que ya completa quince días. El desabastecimiento de alimentos es casi total, no hay gas domiciliario, el 69 % de las empresas están paradas o trabajando a media máquina y hay 454.068 de toneladas de carga represadas en los puertos.



El problema no es solo de la ciudad-puerto, el impacto de los bloqueos afecta a todo el país, dado que por Buenaventura se importa entre el 50 % y el 60 % de la carga de comercio no tradicional que ingresa a Colombia.



El corredor vial está cerrado por los bloqueos que se realizan en dos partes, en Restrepo y en Buga, lo que ha causado una parálisis de la economía local y de las actividades de comercio exterior.



Angélica Mayolo, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, explicó que la actividad portuaria es muy delicada. La capacidad de almacenamiento de los terminales de graneles ya llegó al ciento por ciento y la de contenedores está en el 80 %.



“Hay trigo, maíz y otros insumos almacenados que son fundamentales para los sectores avícola y porcícola y no han podido salir. En los terminales de contenedores hay materias primas para las industrias manufacturera y farmacéutica, así como químicos para la potabilización de acueductos y también hay miles de toneladas de alimentos, todas represadas”, dijo.

Puede leer: Tribunal ordena a líderes de paro y autoridades garantizar corredores humanitarios en Cali y el Valle



Hasta el martes pasado se contabilizaron 454.068 toneladas de carga sin poder moverse, de las cuales, unas 350.000 corresponden a alimentos.



Pese a ello, la actividad portuaria no se ha paralizado. Desde que empezó el paro, el pasado 28 de abril, han ingresado 29 barcos y todos se han atendido.



La que sí está prácticamente paralizada es la economía del municipio. De un universo de 8.693 empresas (entre micros, pequeñas, medianas y grandes) el 69 % frenó sus operaciones o está trabajando a media máquina, anotó la señora Mayolo, quien sostuvo que las pérdidas superan los $130.000 millones.



En las plazas de mercado y en los supermercados solo se consiguen algunos granos y algo de mariscos, pero ya no hay nada de perecederos. Queda un 5 % de granos y un 8 % de víveres.

Es urgente que los manifestantes permitan el paso vehicular, especialmente de camiones, para que entre y salga la carga que está represada en la ciudad-puerto.

Mary Estrada Valdés, directora del Comité Integremial de Buenaventura, comentó que el problema de desabastecimiento es aún más crítico porque Buenaventura es el centro de acopio de alimentos y víveres para los catorce municipios que conforman el litoral pacífico. Poblaciones como Guapi, Timbiquí, Lopez de Micay, Bahía Solano, Docordó, Mosquera, Satinga y Roberto Payán, entre otros, están desabastecidos hace dos semanas.



El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, y los líderes de la ciudad-puerto les pidieron a los manifestantes que permitan el paso de camiones en ambos sentidos porque la comunidad no resiste más. “Se necesitan abrir una ventanas ocasiones para que entren y salgan alimentos”, dijeron.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ha tratado de negociar con los voceros del paro, pero hasta ahora no se ha logrado una conciliación.

Lea además: Empresas de transporte del suroccidente colombiano piden caravanas humanitarias



Edwin Maldonado, vocero del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, indicó que preocupa lo relacionado con los alimentos que son alrededor de 350.000 toneladas, y se requiere alrededor de 2.000 vehículos solo para sacar la carga más urgente para que no se frenen varias cadenas de alimentos procesados y de proteína animal.



Adicionalmente se están perdiendo negocios de exportación porque no hay acceso a los terminales marítimos, dijo.



Por su parte, Carlos Andrés Pérez, director económico de la Cámara de Comercio de Cali, expresó que prácticamente todas las cadenas productivas de la región se abastecen en alguna proporción de bienes o insumos importados, por lo cual la mayoría de las empresas de todos lo tamaños y diversos sectores no pueden operar en este momento.



“Igualmente empresas del sector agrícola se están viendo afectados porque algunos insumos y fertilizantes específicos son importados a través de Buenaventura y al no poder ser aplicados oportunamente en los cultivos se pone en riesgo su productividad o se hacen vulnerables a enfermedades y plagas”, indicó.



“A todo esto se debe sumar que los operadores portuarios tienen una capacidad instalada de almacenamiento de carga que está siendo descargada por buques que llegan al puerto, pero al no poder ser cargadas con las exportaciones de productos como café, frutas, azúcar y otros alimentos, representan sobre costos para los exportadores y campesinos del país. El restablecimiento de las cadenas logísticas de importación y exportación se hace más complejo en la medida en que pasan los días y las horas de los bloqueos en las vías”, añadió.



“Bloqueos generan más pobreza”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Angélica Mayolo, reiteró el llamado para que se levante el bloqueo del corredor vial Buga- Buenaventura porque lo único que genera es más pobreza y desempleo.



¿Cómo avanzan los diálogos con los manifestantes?



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, junto con la alcaldía de Buenaventura y el Gobierno Nacional han hecho esfuerzos por lograr una negociación. Pero quiero decirles a los manifestantes que los bloqueos solo generan mayor empobrecimiento en una ciudad como la nuestra, donde hay mucha pobreza. Los invitamos a concertar con el Gobierno Nacional lo antes posible acciones que faciliten la salida y entrada de carga de alimentos. y que se logre que el corredor Buga- Buenaventura empiece a operar.



Los manifestantes que están en Buenaventura han marchado en paz, aquí no ha habido vandalismo. Los bloqueos son en La Delfina, en Restrepo y en Mediacanoa.



¿Sigue creciendo el desempleo?



Sí, por cuenta del paro. Según el Dane, en el 2020 la tasa de desempleo fue de 39,9%, 17 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y con el paro, que solo tiene el 31% de las empresas funcionando vamos a tener un aumento considerable y eso hace mucho mas difícil la situación.​