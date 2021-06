Bloqueos en vías del Valle causan más impacto que la cuarentena

Álvaro José Carvajal Vidarte

El golpe que ha sufrido la actividad productiva en las empresas del Valle del Cauca por cuenta del paro y los bloqueos que ya completan 37 días, es mucho más duro que el impacto que causó la estricta cuarentena que se presentó en abril del año pasado.



La afirmación se desprende de un estudio que realizó el equipo del Imae de la Universidad Javeriana - Cali y que tomó como referencia la demanda de energía en las medianas y grandes organizaciones de algunos municipios del Valle del Cauca. El Imae es el Índice Mensual de Actividad Económica.



Vale la pena explicar que el consumo de energía se relaciona con la dinámica de la actividad económica (especialmente de la industria y el comercio). Si las empresas no pueden producir, mantienen la maquinaria parada, por eso consumen menos energía.



Es de anotar también que la energía que utilizan las empresas se conoce como energía no regulada, en contraste con la que utiliza el sector residencial o domiciliario, que se conoce como demanda de energía regulada.



El estudio confirma para el Valle del Cauca el descenso de la demanda de energía no regulada es tres veces mayor que los primeros 30 días de la cuarentena estricta en el 2020.



Incluso, el documento señala que el desplome es superior al observado para la demanda de energía en todo el país.



La disminución de la demanda de energía durante la cuarentena estricta que se presentó entre el 20 de marzo y el 24 abril 2020 fue de 27,5 %, respecto de la semana anterior de ese mismo año, es decir del 9 al 13 de marzo.

Pero el desplome de la demanda de energía durante el paro y los bloqueos en el primer mes fue de 44 %, respecto de la semana inmediatamente anterior al paro, es decir, del 19 al 23 de abril del 2021.



La docente e investigadora de la Universidad Javeriana- Cali Lya Sierra comentó que el impacto negativo de los bloqueos, dentro del paro nacional, se sintió en la mayoría de los municipios del Valle del Cauca, a excepción de Buenaventura.



Agregó que para la capital del Valle, la demanda de energía no regulada presenta un descenso que equivale a 1,6 veces mayor que los días de la cuarentena estricta.

En otros municipios



La reducción en la demanda de energía no regulada en Yumbo y Cali es de 60,9 % y 30,2 %, respectivamente. En estos municipios se concentra el mayor número de empresas del departamento, y representan el 57 % del consumo total de energía no regulada del departamento del Valle.



La disminución de la demanda de energía en las empresas ubicadas en jurisdicción de Buga es del 63,2 %, en Dagua del 61,9 %) y en Candelaria del 38,5 %), que son los municipios donde se ha presentado el mayor número de bloqueos.



“Mediante la observación de la caída en la demanda de energía de todo el país, también podemos anticipar que el impacto económico de los bloqueos en la economía del Valle es mayor al presentado a nivel Nacional”, recalcó la señora Sierra.

Añadió que los datos del Imae y de la demanda de energía muestran también que en el primer trimestre del año la economía había empezado a despegar, después de un 2020 en rojo (El Imae- Cali reportó un crecimiento de 0,9 % frente al mismo periodo de 2020).



“Se puede retomar el impulso de la economía con la eliminación de todos lo bloqueos, y con una reconciliación de todos los actores: acuerdos sin violencia, ni abusos de autoridad”, indicó.

¿Qué ha pasado en el sector residencial?



La demanda de energía regulada, que muestra el consumo residencial y de micros y pequeñas empresas, presenta una caída menor en el paro nacional al observado durante los meses de cuarentena estricta en 2020, para el Valle.



A nivel municipal, el efecto de las protestas sociales en los municipios de Yumbo, Palmira, Candelaria y Dagua, particularmente, supera el desplome del consumo de energía regulada en el periodo de confinamiento obligatorio.



“Esta es una señal que se puede relacionar en un alto grado con el desproporcionado efecto del paro nacional y los bloqueos en muchas vías sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en estos municipios”, destacó el estudio de la Universidad Javeriana- Cali.

Se afecta la confianza

El también docente e investigador del Imae Cali y Valle de la Universidad Javeriana-Cali Pavel Vidal, opina que la reducción de la demanda de energía va a afectar la confianza de los consumidores y de los empresarios, y suma complicaciones financieras al tejido empresarial el cual ya estaba en una posición frágil debido a la pandemia.



Se podrá retrasa la vacunación y la reincorporación completa del sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y el sector comercio, transporte, alojamiento y comida, los cuales habían concentrado gran parte de la destrucción del empleo en el 2020.



“En el primer caso se trata de un sector que fue responsable del 16,5 % de la caída de la ocupación en el 2020. En el caso del comercio, transporte, alojamiento y comida este fue responsable del 45,1 % de la caída de la ocupación en ese mismo año. Sin embargo, también es importante reiterar que es necesario definir una agenda de recuperación más incluyente socialmente, pues es fundamental para su sostenibilidad y legitimidad”, dijo.



Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, reiteró el llamado para que se levanten los bloqueos en todas las vías y carreteras.