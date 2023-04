Así es la reforma laboral que los comerciantes del país le proponen al Gobierno Petro

Los comerciantes hicieron una contrapropuesta de reforma laboral, que según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, genera más empleo formal, con flexibilidad sin precarización y sin más costos adicionales para los empresarios.



“El decálogo sugiere una reforma con especial énfasis en atacar la informalidad y sobre todo buscar herramientas que permitan generar mayores posibilidades de empleo para los cerca de 3 millones de colombianos, que hoy se encuentran desempleados y para quienes tienen empleo pero no cuentan con las garantías de ley”, dijo el directivo.



Según los comerciantes, cualquier reforma debe atacar la informalidad. Para ello consideran necesario acercar la oferta laboral a la demanda, de forma tal que se garantice que el mercado tenga incentivos suficientes para absorber a las personas desempleadas y, además, que aquellas personas que hoy son contratadas fuera de la legalidad o, en condiciones de informalidad, accedan a los beneficios de contar con contratos de trabajo ajustados, en todo, a la ley.



No acabar con la tercerización. Para Fenalco, esta opción constituye una estrategia para asegurar mayor productividad preservando, en todo, derechos de los trabajadores. Mediante la figura, aseguran, es posible vincular al mercado laboral a personas que, en caso de no existir la misma, permanecerían en condiciones de desempleo. “Por tanto, se considera necesario mantener las disposiciones legales vigentes que regulan la materia, de forma tal que la tercerización constituya una opción”.



También plantean eliminar el recargo nocturno para aquellas actividades que por su naturaleza solo se puedan desempeñar en la noche favoreciendo el desarrollo de “ciudades despiertas”.



Formalizar el trabajo parcial. “Negar esta posibilidad impide el acceso de personas desempleadas al mercado formal, a través de contratos a tiempo parcial y, a la vez, limita las posibilidades de desarrollar actividades económicas lícitas por parte de los empleadores, que permitirían garantizar mayores recursos para dinamizar la economía”, indicó el gremio.



Asimismo, los comerciantes consideran que la estabilizad reforzada debe ser el resultado de buenas prácticas de autorregulación, que muchos empresarios ya han implementado, y no de disposiciones imperativas que pueden producir desincentivos a la generación de empleo.



También hacen un llamado para que se evalúe los casos en los cuales el empleador no requiere la contratación de aprendices del Sena y adicionalmente que la formación de esta institución se ajuste a las verdaderas necesidades de los empresarios.



Los comerciantes colombianos creen que el reto del Gobierno Nacional es diseñar medidas para eliminar el desempleo y la informalidad, condiciones que afectan a cerca de 15,4 millones

Otros puntos

Para Fenalco, el trabajo desde la casa ha demostrado su virtud bajo las condiciones críticas de la pandemia y hoy constituye la forma más eficiente de prestación de determinados servicios.



“El legislador debe aclarar las modalidades de este tipo de empleo, cuando quiera que se trata de situaciones permanentes o excepcionales y, al mismo tiempo, generar incentivos para aquellos casos en los cuales las actividades se pueden prestar bajo esta modalidad de manera permanente (en casa totalmente o mediante sistemas híbridos”, plantea Fenalco en un comunicado.



Agrega el gremio que de esta forma el tiempo de transporte y los costos derivados del mismo – incluyendo los ambientales – se reducen sensiblemente, a la vez que aumenta el tiempo disponible para que los trabajadores compartan con sus familias.



Sobre las plataformas, argumentan que la sobrerregulación de las actividades desarrolladas en campo digital puede generar frenos a la innovación de sectores disruptivos y limitar la flexibilidad en materia de disponibilidad y horarios de quienes prestan sus servicios en estos sectores.



“El crecimiento de la oferta de servicios a través de plataformas digitales es clara muestra del desarrollo que las nuevas tecnologías ha tenido en el país, contribuyendo con el crecimiento económico, supliendo necesidades de los consumidores y generando nuevas formas de ingreso para las familias”.



Para los comerciantes, la relación de las plataformas con sus colaboradores es de prestación de servicios, bajo las múltiples y diversas modalidades implementadas por cada una de ellas, preservando la flexibilidad de horario de los colaboradores, sin que pueda presumirse, como regla general, la existencia de subordinación.



“El sector comercio, que genera el 26.3% del empleo del país, mantiene su preocupación frente a algunas modificaciones anunciadas respecto de la jornada laboral, que podrían aumentar los costos de los empresarios hasta en un 17%”, dijo Jaime Alberto Cabal.