"Habrá más informalidad": los reparos de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, a la reforma laboral

Una de las polémicas que ha generado la reforma pensional es el tema del aumento del pasivo. El Gobierno dice que tal incremento no existe y algunos centros de pensamiento, aseguran que sí hay algunos riesgos.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, también considera que habría un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez, sin embargo, cree que el proyecto presentado está bien encaminado.



Pero dice que, por el contrario, la reforma laboral, podría ser muy perjudicial para el mercado laboral y generar un aumento del empleo informal.



El País habló con el investigador, quien expresó sus recomendaciones sobre ambas iniciativas.



Lea aquí: Las alentadoras cifras de Cali en materia de empleo en el inicio de este 2023



Estas reformas, como están planteadas, ¿ le convienen al país?

La pensional sí. Yo creo que esa reforma tiene elementos muy positivos, va en la dirección correcta. Especialmente todo lo que tiene que ver con el pilar solidario, y también tener un límite con los subsidios que actualmente están hasta los 25 salarios mínimos, y en esta reforma se plantea reducir esto hasta los 3 salarios mínimos. La que si requiere una serie de cambios muy importantes y profundos es la reforma laboral porque a diferencia de la pensional va en la dirección contraria.



¿Entonces así como está la reforma laboral no es conveniente porque no genera empleo?

Lo que consideramos nosotros es que la reforma laboral generará un aumento del empleo informal, calculamos que serían cerca de 460.000 nuevos empleados informales. Mientras que en la reforma pensional se manejan ideas interesantes, sobre todo en temas de cobertura, ya que en Colombia solo el 25% del total de adultos mayores está cotizando, y eso se debe a que el 58% de los ocupados en el país son informales.



Mintrabajo ha dicho que la reforma va a cuidar el empleo y va a permitir generar más y los analistas dicen otra cosa, ¿quién tiene la razón?

Muchas personas dicen que cambiar o aumentar los costos del empleo formal no tiene impacto en la informalidad laboral, pero hay evidencia de lo contrario, por ejemplo, la reforma tributaria de 2012 redujo en 13,5% puntos porcentuales los costos del empleo formal y, más adelante, se demostró que la informalidad laboral había bajado entre 6 y 7 puntos porcentuales en las 13 principales ciudades del país. Esa es la mejor evidencia que existe.



Lea más: ¿Cómo asumir los efectos del aumento de la esperanza de vida en la educación en Colombia?



Según nuestros cálculos, solamente el efecto del aumento de los costos en el despido, como la indemnización, aumentaría en 4 puntos porcentuales los costos no salariales que equivale a reversar en 30% el impacto de la reforma del 2012, lo que genera, un aumento en la informalidad laboral. Lo mismo pasa con el aumento de los recargos en los dominicales y festivos y la reducción de la jornada laboral.



¿Qué recomendaciones hace Fedesarrollo en este caso?

Nosotros creemos que hay propuestas interesantes sobre la mesa en material laboral. Proponemos que se trabajen en el tiempo algunas de las medidas que se plantean en la reforma, por ejemplo, esperar a que la tasa de empleo esté en niveles más bajos de los que está actualmente.



Recordemos que hoy la tasa de empleo en Colombia supera el 11% y que la economía colombiana este año va a crecer el 1,5%. Yo creo que faltan más espacios de diálogo, elementos que consideren los impactos en los empleados informales y los desempleados.



En materia pensional, ¿cuáles son las recomendaciones de Fedesarrollo?

La primera es reducir el umbral en el que se están planteando la reforma para el pilar contributivo de prima media. La propuesta está en reducirlo a la mitad, es decir, 1.5 salarios mínimos, ¿por qué? porque eso limita el impacto que la reforma tiene en los fondos de ahorro privado, y como está reforma le quita cerca de $20 billones a esos fondos, eso puede generar algunos problemas de financiamiento tanto de la deuda pública como del mercado de capitales.



También consideramos que la regla del fondo de ahorros es muy confusa y lo que se plantea para ahorrar no es efectivo frente a las necesidades de no afectar el ahorro nacional, con el esquema actual, serían $20 billones anuales que le entrarían a Colpensiones.



Lea además: Los retos que tendrá que enfrentar el sistema de salud para atender a la población



Además, se podría considerar un cambio en el ingreso base de liquidación, que es el ingreso de donde se calcula cuál va a ser la pensión de una persona. Hoy en día ese ingreso se calcula con base en los últimos diez años de cotización. El otro cambio posible sería en la tasa de remplazo.



El Gobierno dice que la reforma pensional no aumenta el pasivo pensional, pero la Anif dice que sí, ¿cuál es su punto de vista?

Uno de los argumentos que ha tenido el Ministro de Hacienda es que el pilar solidario no puede influir como un costo de pasivo pensional, se trata de $223.000 mensuales que se entregarían a las personas pobres y vulnerables del país.



El Gobierno tiene razón en eso, lo que tiene que ver con el pilar solidario no aplicaría como un pasivo pensional, pero la discusión para los mercados y para los inversionistas, no es cuánto va a costar el pilar contributivo, la discusión de fondo es cuánto va a ser el costo total de la reforma, y ese costo debe incluir el tema del pilar solidario, que en nuestros cálculos es cercano a 12 puntos del PIB. En total estimamos un aumento 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez.



¿Con la reforma más colombianos van a obtener una pensión tradicional?

No, esta reforma reconoce que hay una gran cantidad de personas que no van a cumplir los requisitos. Ese problema se resuelve a través del pilar solidario que les va a entregar esta renta básica de $223.000.



En el pilar semicontributivo hay una renta que es inferior a un salario mínimo para las personas que tampoco cumplan los requisitos, pero el tema de fondo es ¿cuántas personas van a cumplir los requisitos para estar en el pilar contributivo? El problema de la parte contributiva no se va a resolver si no se aumenta la formalidad laboral.



Lea también: Adultos mayores en Colombia hoy son más activos y productivos.



¿Cómo se puede lograr un aumento en la formalidad para que las personas coticen con mayor constancia?

Buena parte de los temas de cómo resolver la informalidad laboral en Colombia tienen que ver con ese fortalecimiento de la formación para el trabajo. Por ejemplo, en el país un empleado tiene que aportar 4% de su salario para estar en el régimen contributivo de salud, que es algo razonable. Pero un independiente, que gana un salario mínimo, tiene que aportar 12.5 puntos porcentuales, es decir, si gana $1 millón, tendría que aportar $125.000 mensual para estar en régimen contributivo de salud, entonces prefieren obtener salud del régimen subsidiado y no cotizan ni salud ni pensión.