Análisis: ¿Volverá Venezuela a ser el gran socio económico de Colombia?

Ya se cumplieron dos meses de apertura del paso fronterizo por Cúcuta entre Colombia y Venezuela, lo que puede significar un punto importante para restablecer las relaciones comerciales entre los dos países.



Pero la pregunta que hoy se hacen analistas, gremios y empresarios es: ¿volverán a ser estos dos países los mismos socios de quince años atrás?

La nación vecina fue uno de los principales socios comerciales de Colombia durante muchos años. Cabe recordar que el 2008 fue el año en que se registró el mejor balance de exportaciones nacionales hacia Venezuela, equivalentes a US$6071 millones. En la actualidad ese valor no llega ni a los US$500 millones.



Según datos el Dane, entre enero y julio del 2021 el intercambio comercial llegó a los US$222 millones, de los cuales US$187 millones fueron exportaciones colombianas.



Es importante tener en cuenta que desde el 2013 la relación comercial entre estas dos naciones ha sufrido una constante reducción y en este tiempo las exportaciones se han contraído en 87,8%, según las cifras del Dane.



Sumado a esa crisis comercial, en el 2020, cuando llegaron las restricciones impuestas por la pandemia, la cifra disminuyó drásticamente a US$196 millones, monto que igualó al del 2019, cuando Venezuela volvió a cerrar la frontera.



¿Qué dicen los expertos?

Para el analista económico Julio César Alonso, recuperar este destino exportador es muy importante, no solo para el país, sino en especial para el Valle del Cauca, pues vale la pena recordar que este departamento fue uno de los mayores exportadores de alimentos manufacturados, es decir, enlatados y procesados e insumos agroindustriales hacia el mercado venezolano.



“Recuperar estas relaciones comerciales es muy importante para nuestro sector productivo. El tiempo dará la respuesta de si llegarán a ser los socios de años atrás. No me atrevo a decir exactamente una fecha, pues eso depende de muchas variables. El tema logístico, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta para saber cómo volver a enviar los productos, pues sabemos que la infraestructura vial no está en el mejor estado para enviar por tierra que es el canal predilecto para exportar”, hacia allá”, sostuvo el analista Alonso.



Por su parte, Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, dio una mirada al pasado e hizo énfasis en que entre el 2013 y el 2021, el Producto Interno Bruto, PIB, de Venezuela cayó 75%, es decir, que “la economía de Venezuela hoy es la cuarta parte de lo que fue en el 2008, cuando tuvimos el mayor intercambio comercial con ese país”.



Según explicó el Presidente Ejecutivo de Analdex, la capacidad venezolana de demanda ha disminuido y “yo estimo que el año entrante podremos llegar a un comercio por el orden de los US$1200 millones. En el mediano y largo plazos, muy seguramente vamos a recuperar esas corrientes comerciales. Este año lo vamos a terminar con unas exportaciones equivalentes a los US$400 millones”.



Para José Roberto Concha, director del Consultorio de Comercio Exterior, de la Universidad Icesi, exportar a un país vecino es una gran oportunidad, pero “la pregunta es si en Venezuela se cuenta con el dinero para pagar. Los exportadores tienen que asegurar sus ventas a través del sistema prepago. Esta es la forma más segura, porque no se puede confiar en nadie, ni siquiera en las entidades bancarias, ya que el Gobierno en cualquier momento puede cerrar el comercio de divisas.



"Somo el mejor país para Venezuela, pues lo exportado se hace por vía terrestre y esa es una gran ganancia”.

Según el Director de Icecomex, en las ventas externas las grandes oportunidades están en la industria liviana como el calzado, prendas de vestir y partes de tecnología media y baja, productos que tienen mucho contenido de mano de obra y “que no tenemos oportunidad de exportar a otros países”.



Opinan empresarios

Carlos Andrés Pérez, economista y empresario, piensa que difícilmente en el corto plazo Venezuela volverá a tener la importancia que tuvo como socio comercial, aunque cree que gradualmente ese mercado va a ir creciendo y el Valle del Cauca va a resultar beneficiado por el tipo de productos que exporta como los insumos de aseo y cuidado personal.



“Algunas empresas proveedoras de tecnología importada o ensamblada en Colombia también representan una gran opción de crecimiento para el país, ya que muchas industrias venezolanas han tenido problemas en los últimos años para actualizarse tecnológicamente; así que las empresas nacionales que tengan la capacidad de exportar o prestar servicios de manera remota de transformación tecnológica, tendrán una gran oportunidad”, expresó el empresario.



Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, dijo que el gremio le apuesta a nuevas relaciones comerciales con el fin de que se puedan concretar muchos negocios, pero hace falta todavía que los dos gobiernos terminen de definir una serie de aspectos en el marco legal, financiero y aduanero. “Hay la esperanza de que las cosas mejoren porque también se ve un mejor nivel económico en Venezuela y un mayor entusiasmo de los empresarios venezolanos, al punto que la primera fórmula de pago que se ha planteado es el prepago y, en ese sentido crece la confianza de los empresarios colombianos en poder despachar y no correr riesgos con los recursos, producto de sus ventas. Pensamos que la recuperación se va a dar, pero alcanzar los volúmenes de cuando el país vecino era el gran socio comercial de Colombia es muy difícil, pues también el tejido empresarial venezolano se ha deteriorado mucho a raíz de la situación que ha pasado”, puntualizó el Presidente de Fenalco.