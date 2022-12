Conozca los gastos que se incrementan con el incremento del salario mínimo para el 2023

Entre 12,24% y 13,43% será el punto de partida desde el que se empezará a negociar el incremento del salario mínimo para el próximo año.



Pero el mínimo no es solo un beneficio para trabajadores, el porcentaje que sube es también un indicador del alza de ciertos pagos comunes.



Por ejemplo, el copago de las EPS, es decir, la cuota moderadora que pagan las personas al pedir una cita médica se incrementa.



Para quienes cotizan a pensión, una base del salario más amplia equivale a subida de lo que se le descuenta para el retiro, lo mismo con el pago obligatorio de salud. Es decir, la retención de seguridad social. Así que con base en el total de su salario, recuerde que el aporte para pensión es del 16%, 12% lo paga el empleador y 4% el trabajador. En el caso de la salud, el aporte total es del 12,5%. (De ahí, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador).



Igualmente el Soat también se junta al salario mínimo, así como algunos subsidios de vivienda, que según el salario total de las personas le pueden restringir de los beneficios.



Hay que tener en cuenta que un buen número de multas y trámites con el Estado también suben con el porcentaje del mínimo, pero el MinHacienda dijo que un buen número de ellos se desindexará de ese margen; aún está pendiente la decisión final de ese punto.



Pero el mínimo no está definido, ya se tiene una primer nivel de subida que recién empieza su camino de negociación.



Solo en la segunda reunión de la subcomisión de productividad, que se llevó a cabo ayer, la mesa tripartita de concertación salarial acordó empezar a negociar el alza del mínimo del próximo año con una productividad de 1,24%.



Este dato de productividad cobra una importancia relevante para la negociación del mínimo, ya que la Corte Constitucional estableció esta cifra como uno de los principales criterios para determinar el aumento salarial, junto con el IPC causado.



Esta cifra de productividad es superior a la registrada el año pasado de 1,19%, según el Dane, cifra con la que se negoció el salario de este año de $1 millón.



Teniendo en cuenta que el Banco de la República proyecta que la inflación cerrará 2022 en 11%, más la productividad de 1,24%, el alza del salario mínimo del próximo año no podría ser menor a 12,2%, por lo que mínimo quedaría fijado en $1.122.400.



Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo, reveló que desde el Gobierno Nacional se proyecta una inflación de 12,19% al final de 2022, por lo que la puja por el mínimo empezaría desde 13,43%, según las cuentas del Gobierno, que hace parte de la mesa tripartita.



Con este cálculo, el salario mínimo de los colombianos llegaría a $1.134.300 en 2023.



Pero estas no son las únicas proyecciones de inflación que hay. Según la encuesta mensual de expectativas que realiza el Banco de la República a los analistas del mercado, el Índice de Precios al Consumidor cerraría 2022 en 12,27%. Con esta cifra, el mínimo del próximo año quedaría en $1.135.100.

Así se calcula la productividad

La Mesa de Concertación escogió la metodología LAC-Klems para definir la cifra de productividad, luego de que el Dane les presentara tres datos diferentes.



El método LAC-Klems fue el que arrojó el dato más alto, ya que las otras metodologías presentadas por el Dane fueron la de la Conference Board, que dejaba una productividad de 0,7% y otra de la Ocde, que se basa en las horas laboradas por trabajador, la cual arrojó un 0,42%.



Según las cifras preliminares del Dane, para 2022 la productividad total de los factores aportó 1,24% al crecimiento de 8,63% del valor agregado de la economía colombiana.