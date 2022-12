Es oficial, no habrá día sin IVA este viernes: Petro firmó el decretó que cancela la jornada

Tal como se había anunciado en días anteriores, el Gobierno Nacional, a través del decreto 2357 del 30 de noviembre, confirmó la derogación del día sin IVA que estaba programado para este viernes 2 de diciembre.



En el decreto, dado a conocer en la tarde de este jueves por el Gobierno Nacional, se deroga el numeral 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, el cual estipulaba que este viernes se realizaría el día sin IVA, fecha que se determinó durante el gobierno de Iván Duque.



Según explica la Subdirección de Estudios Económicos de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, Dian, no era recomendable la realización del día de exención del impuesto porque no estaba probado sus beneficios.



“No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”.



Así se lee en las consideraciones del decreto, donde se explica que “el aumento de las ventas está más relacionado con otro tipo de instrumentos que nacen netamente de los comerciantes para estimular su actividad, aprovechando del anuncio del subsidio tributario para hacerlo”.

También explica que en el día sin IVA del 3 de diciembre de 2021 implicó un costo fiscal de 224.000 millones de pesos, lo que implica que hubo ventas no gravadas de máximo 1,17 billones y que estas ventas representan un 10,4 % de las ventas totales con factura electrónica.



“Si mantenemos este último porcentaje, y asumimos un crecimiento del PIB nominal de alrededor de 20 % para este año, en línea con la última información disponible por parte del Dane, esperaríamos ventas de alrededor de 13,9 billones y ventas no gravadas de 1,45 billones, lo que implicaría un costo fiscal de 276.000 millones”, se lee.