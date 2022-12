Descuento del 50 % en el Soat, empezará a regir desde el próximo 15 de diciembre

Este viernes, el ministerio de Hacienda y Crédito, dio a conocer, por medio de un decreto, que el descuento del 50 % para adquirir el Soat, empezará a regir desde el próximo 15 de diciembre.



Ante esto, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, manifestó que desde esta cartera, se trabajará en pro de generar mayores garantías que permitan un acceso para la compra de este seguro obligatorio; esto después de que se conocieran algunas denuncias de ciudadanos que no pudieron adelantar este trámite.



Es por esta misma razón, que desde el MinTransporte, se hizo un llamado a las aseguradoras para que de manera obligatoria expidan estas pólizas en todo el territorio nacional y así facilitar el acceso a este seguro.



Además, en una circular del Ministerio de Transporte se señaló que los organismos de tránsito, ante la imposición de una orden de comparendo por el no porte del Soat vigente, deben valorar las pruebas presentadas por los presuntos infractores, para validar si efectivamente hubo imposibilidad de obtener la póliza por causas atribuibles a terceros.



"Se sugiere a los organismos de Tránsito tener en cuenta dentro del proceso contravencional contemplado en el artículo 136 y subsiguientes de la Ley 769 de 2022, al momento de conocer sobre órdenes de comparendo por no porte o no tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, valorar las pruebas allegadas por los presuntos infractores que demuestren la imposibilidad en la obtención del seguro por causas atribuibles a terceros", dice el decreto.



Asimismo, es importante destacar que el descuento del 50 % de esta póliza, solo aplicará para ciclomotores, motos de menos de 100 c.c., 100 c.c. y hasta 200 c.c., autos de negocios, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.



