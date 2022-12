Actividades artísticas y turismo, los dos impulsadores de la economía en Colombia en 2022

El Indicador de Seguimiento a la Economía, ISE, para el mes de octubre tuvo un crecimiento de 4,6 % comparado con el mismo periodo de 2021.

Según la misma fuente, con un aporte de 2,6 puntos porcentuales al crecimiento neto (4,6 %), las actividades terciarias, que presionaron al alza la cifra para el décimo mes del año, estuvieron lideradas por las artísticas y de entretenimiento , con un incremento de 2 puntos porcentuales y las de administración pública, educación y salud humana con 0,6 puntos porcentuales.



Por su lado, la variación mensual, es decir, la que se calcula en comparación con el mes anterior al del estudio y en la que se utiliza la serie ajustada por efecto estacional y calendario, presentó un decrecimiento más acelerado.



Según la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Piedad Urdinola, esto se puede estar presentado en la medida de la normalización y regreso a la tendencia original de la economía colombiana.



“Debemos recordar que los años de 2019, 2020 y 2021 fueron periodos que sacaron del molde y de su serie original a la actividad productiva nacional. Por lo que estos comportamientos negativos, incluso cuando se acerca diciembre, se pueden explicar desde esa normalización”, dijo la funcionaria.



Las actividades terciarias, principalmente jalonadas por las ya nombradas, también presentaron crecimiento importante en lo que tiene que ver con entidades financieras y seguros, que crecieron 8,9 % en octubre; y en las actividades profesionales, científicas y técnicas, que lo hicieron en 6,1 %.

Actividades primarias

Si bien es un crecimiento considerable, las actividades primarias, que son las que más pesan en la economía nacional, tuvieron una reducción por segundo mes consecutivo.



En la serie original, es decir, la que no tiene en cuenta los efectos estacionales y calendario, septiembre y octubre presentaron el mismo decrecimiento anual de 3,5 % para las actividades agropecuarias y de explotación de minas y canteras.



Según Juan Camilo Pardo, analista económico e investigador de Corficolombiana, en este sector aún persiste un rezago bastante importante respecto a los niveles que se presentaban en 2019, antes de la pandemia.



“Solo en el subcomponente del sector agrícola, la desaceleración es tal que en las proyecciones va a ser el único rubro que se va a contraer en alrededor de 1 % en la economía colombiana para 2022”, dijo el analista.

Asimismo, explicó que cuando se toma como ejemplo el café, su producción será una de las más afectadas.



Esto no solo por el aumento en los costos de producción, que no se vieron compensados con el precio de exportación ni de venta al consumidor, sino también por las condiciones climáticas.



“Este flojo desempeño en lo corrido del año, con una producción que aún no iguala los niveles que se presentaron en la prepandemia, y sumado a que el clima no ha dejado explotar al máximo las minas, principalmente explican ese rezago”, indicó.

Actividades secundarias

Las industrias manufactureras y la construcción, responsables de estas actividades, tuvieron un comportamiento que si bien fue positivo en comparación con 2021, también sigue por debajo de lo que fue 2019.



Obras de infraestructura vial, en las que destacan las 4G, criticadas hace poco por el presidente Gustavo Petro, serían las principales responsables de este crecimiento poco significativo, según los expertos.



Este sector, de acuerdo con Pardo, es dentro del PIB el componente más rezagado. Al tenerse una ejecución cercana al 70 % en las obras 4G, que son las de mayor importancia en las obras civiles de todo el país.



“El aporte de estas funciona como en forma de campana; entonces en un comienzo y en el final, su aporte siempre es más pequeño que, por ejemplo, en la mitad del proyecto, pero esto demuestra que la ejecución de los proyectos fue muy buena y avanzó de manera significativa”, manifestó Juan Camilo Pardo.



El problema estaría, agregó, en que todavía no existan nuevas propuestas y proyectos de tal envergadura para que reactiven todo el sector de las actividades secundarias.



“Allí está la tarea de los entes territoriales y responsables de estas políticas públicas”, concluyó.