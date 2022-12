Hora de medir gastos: tips para que las deudas no lo ahoguen en diciembre

Con el último aumento a las tasas de interés anunciado por el Banco de la República, la cifra llegó a 12%, siendo la más alta registrada desde 2001.



Por ello, analistas económicos aseguran que este es el mejor momento para ahorrar e invertir, en vez de endeudarse, pese a que diciembre es el mes donde más gasto se registra en los hogares colombianos.



El aumento en la capacidad de gasto con el pago del salario, la prima y los otros ingresos que suelen llegar en esta época del año, hacen que la tasa de impaciencia, un término macroeconómico, que mide las ganas de las personas por consumir y no por ahorrar, suba con fuerza.



Según Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, otro aumento en la tasa de intervención del Emisor, tal como su nombre lo indica, es un traslado a otras tasas de la economía.



Lea aquí: Creación de empleo, el reto de las empresas luego del alza del salario mínimo



“Este instrumento que tiene el Banco de la República es algo de corto plazo. ¿ Y qué significa?, pues que se va a seguir encareciendo el costo de todos los créditos de consumo, comerciales y demás”, dijo.



Cuidado con el gasto

Para el especialista Romero, este es un momento en el que se hace más atractivo el ahorro, pues el traslado no es solo para el consumo sino también para figuras como los CDT’s, por ejemplo. Por eso es importante que se entienda que ahora no es momento de endeudarse, sino de ahorrar e invertir.



“Con esto lo que se quiere decir es que si las personas quieren endeudarse en Navidad por irse de viaje o sorprender a su familia con regalos para el 24, tengan cuidado porque la tasa de usura, que es la máxima que pueden cobrarle los bancos por sus créditos de consumo, es la más alta también en este siglo”, reiteró el Economista de Corficolombiana.



Lea también: Banco de la República subió tasas de interés por octava vez en 2022: llegaron a 12 %



Desde el 1 de diciembre, la tasa de interés efectivo anual que puede cobrar cualquier entidad financiera en el país por los créditos de consumo es de hasta 41,46%.



“Si se va a comprar con tarjeta de crédito, se recomienda hacerlo a un mes, para no generar intereses que resulten más altos que el valor de las compras realizadas”, explicó John James Mora, coordinador del Observartorio Regional del Trabajo de la Universidad Icesi.

Así las cosas, toca cuidar el bolsillo y esperar si piensa adquirir un crédito bancario.