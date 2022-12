¿Cuáles son? Conozca las 60 tarifas que no subirán de precio con el salario mínimo en 2023

“Los copagos en salud, medicina prepagada, gastos notariales, multas, matrículas, servicios del transporte, entre otros, no seguirán atados al salario mínimo”, así lo aseguró la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al subrayar que estos servicios hacen parte de paquete de 60 que están incluidos en el borrador de decreto que presentó el gobierno Nacional para observaciones y que se oficilizará la próxima semana.



La jefe de la cartera laboral señaló además que otras medidas están relacionadas con las tarifas de energía, los precios de productos farmacéuticos y revisión de la tasa de usura, “esto último con el fin de proteger a la población más vulnerable y evitar que recurra a mecanismos de endeudamiento como el ‘gota a gota’, entre otros”.



Además, la próxima semana también saldrán otros 120 servicios y los 34 restantes que deben ir al Plan Nacional de Desarrollo y que serán desindexados del salario mínimo, explicó Ramírez.



Así el Ejecutivo le hace frente al encarecimiento que se da cada inicio de año, de modo que planea desligar del salario mínimo 204 bienes y servicios que usualmente suben en la misma proporción e indexarlos a la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es una unidad de medida que se incrementa cada año con la inflación para los colombianos de ingresos medios, las UVT también sirven para determinar bases impositivas, y al crecer menos que el salario ayudan a que no se aumente el costo de vida.

La lista inicial de servicios que se desindexarán está relacionada con los sectores financieros, laboral, educación, transporte, y comercio, industria y turismo.



El borrador de decreto, que hasta el día de hoy está en fase de comentarios en la página del Ministerio de Hacienda, busca que los valores de las matrículas en universidades públicas tampoco se incrementen tanto.



Así mismo, la norma pretende que la Comisión Nacional del Servicio Civil cobre a los aspirantes, como derechos de participación en los concursos, una suma en UVT. Y también, que el costo del estudio para la habilitación de una empresa de transporte terrestre de pasajeros no sea atada al salario mínimo.



En el plano laboral, las categorías tarifarias para los servicios sociales de las cajas de compensación para las categorías tarifarias, A, B, C y D, también se indexarán a la UVT.



De igual manera, algunas de las operaciones y/o transacciones del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, como son las consignaciones y retiros, serán desligadas del salario mínimo.



“Este será un proceso que se realice sector por sector. En el proyecto de Plan de Desarrollo, el Gobierno va presentar la norma para que el indicador sea el de inflación básica, que es un dato que se espera termine año cerca del 8%”, explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.