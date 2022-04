Accionistas y junta directiva del GEA definen esta semana la tercera OPA del Grupo Gilinski

Esta semana será decisiva para el futuro de la tercera ronda de las OPA lanzadas por el Grupo Gilinski para seguir sumando participación accionaria en Sura y Nutresa y, con ello, un mayor poder en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Los socios de los mayores accionistas de ambas empresas votarán entorno a posibles conflictos de interés expresados por los miembros de las juntas directivas.



Como sucedió en los dos primeros sets de ofertas, se prevé que sean los miembros independientes de los órganos directivos de cada compañía quienes determinen si es viable aceptar o no las opciones radicadas por el empresario caleño. Sin embargo, en esta ocasión la gran diferencia radica en la presencia de Gabriel Gilinski en las juntas directivas de Sura y Nutresa, junto con dos miembros independientes puestos por el empresario caleño, uno en cada compañía.



Hasta ahora el argumento para no vender se ha basado en que los precios de dichas propuestas se encuentran por debajo del valor fundamental de cada emisor. No obstante, el precio que hoy ostentan la tercera OPA por Nutresa ($47.015) está 164,3% sobre su valor en libros ($17.787).

En contraste, cuando se analizan las cifras entorno a Sura se evidencia que el valor que está dispuesto a pagar Gilinski ($36.924) está 12,74% por debajo de la cifra que se registra a nivel corporativo ($42.317), esto teniendo en cuenta la tasa de cambio oficial.



Según Diego Márquez, especialista en derecho financiero, corporativo y asociado del bufete Del Hierro Abogados, existe una figura que se llama la responsabilidad de los administradores, en donde estos deben tomar las mejores decisiones para la compañía y los accionistas, evaluando las oportunidades como lo que son, negocios.



“Si esta oferta está más cerca de los fundamentales de la compañía, o incluso por encima de ellos, el hecho de que decidan no vender podría impulsar a los socios a interponer acciones legales, argumentando que no buscaban beneficiar a la empresa, sino al grupo económico paisa”, agregó.



Así mismo, otro de los factores que incidirá en la toma de decisiones será la línea de negocios de cada uno de los accionistas de una empresa de alimentos como Nutresa. El mismo Jaime Gilinski y analistas del mercado han mencionado la falta de bases de empresas como Argos cada vez que han decidido no salir de su participación, especialmente porque mantenerse en industrias que no hacen parte de su core de negocio, y cuya venta puede ayudar a saldar sus pasivos, parece una apuesta arriesgada.

Hoy se reunirán los copropietarios de Argos sobre las 10:00 a.m., mientras que los de Cementos Argos decidirán sobre las 11:00 a.m. Los siguientes en encontrarse serán los miembros de Sura, el próximo 20 de abril sobre las 8:00 a.m., y los de Nutresa, el 21 del mismo mes.

Aceptación de OPA por Nutresa se extiende hasta el 16 de mayo



Jaime Gilinski sigue firme con su intención de continuar filtrando el enroque accionario del otrora Sindicato Antioqueño que, hasta el pasado 10 de noviembre de 2021, se creía infalible.



El plazo inicial para finiquitar su tercer movimiento en Nutresa y Sura iba del 6 al 25 de abril; sin embargo, hoy se anunció la extensión de dicho lapso hasta el próximo 16 de mayo para el caso de la multilatina de alimentos. En cuanto a la empresa de seguros e inversiones, el espacio se mantiene igual.



La nueva compra de Nutresa busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.015, lo que representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.



Respecto al Grupo de Inversiones Suramericana, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $36.924. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.