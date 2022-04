El Ministro de Hacienda habla sobre la situación de la economía en la recta final del gobierno Duque

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se muestra confiado de que este año la economía colombiana podrá crecer más del 5%.



Pero también confía en que a partir de mayo la política que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional para bajar la inflación empezará a verse reflejada en el país.



¿Cómo le fue a la economía en el primer trimestre de este año?

No tengo un dato exacto, pero sí creo que va a ser una sorpresa muy positiva el crecimiento del primer trimestre y lo va a ser simplemente con este dato: ¿cuánto crecimos según el indicador de seguimiento de la actividad económica en el primer mes del año? Cerca del 7,8%.



A eso súmele el crecimiento de los impuestos, que crecieron entre un 20% y 30% con respecto al año anterior.



Por las conversaciones que tengo con empresarios y el comportamiento que ellos han visto en ventas en comercio e industria, los resultados de los meses de febrero y marzo han sido muy positivos, entonces a mí no me cabe la menor duda de que vamos a tener un muy buen desempeño en el primer trimestre.



¿Qué se ha previsto para el 2022?

Colombia va a crecer por encima del 5%, no me cabe la menor duda. Lo positivo es que cuando se hicieron los pronósticos del año, la mayoría estaban por debajo de 5% salvo la del Gobierno y algunos otros actores; y hoy lo que estamos viendo es que muchos más analistas ya se sumaron a la tesis de que va a ser por encima del 5%, lo que significa que la tendencia es al alza.



¿Qué sectores serán protagonistas del PIB?

Comercio e industria, como siempre, el sector del turismo también tendrá una oferta importante porque con el escenario que estamos viendo hay una recuperación, no solo en el turismo local sino también en el internacional y desde la perspectiva de la demanda el consumo va a ser importante. La inversión también va a ser importante.



También va a haber un sector que va a jalonar el crecimiento además de la vivienda, es la infraestructura civil que hasta el año pasado no había tenido tan buen comportamiento porque las obras 4G y 5G están apenas en marcha.

Reducir el desempleo es otro reto. ¿Es posible bajarlo de dos dígitos este año?

En diciembre del año pasado habíamos recuperado más del 80% del empleo perdido en pandemia. Los indicadores de enero y febrero cambiaron la metodología, pero están señalando que Colombia en los primeros meses del año ha generado recuperación de los ocupados y una recuperación significativa de los desempleados. Un millón y medio de ocupados y cerca de 500.000 desempleos.



Hay estudios preliminares que indican que estamos muy cerca de recuperar el empleo que perdimos en la pandemia, lo que quiere decir que la dinámica de empleo mejora.



¿Cuál es entonces su mayor preocupación para este año?

Seguir profundizando en política social para enfrentar el tema de pobreza e inequidad. Yo creo que los esfuerzos de la ley de inversión social para que 29 millones de colombianos tengan acceso a programas sociales es un camino en esa dirección muy importante aparte del crecimiento.



La segunda obviamente, enfrentar el aumento de precios del lado de la inflación internacional que naturalmente nos ha afectado a nosotros como al mundo entero.



A propósito de eso, ¿cuándo podrá disminuir la inflación?

Estamos enfrentando un problema global, una realidad que incluso se ha presentado en el pasado, donde se activa la demanda y la oferta no alcanza a reaccionar porque estaba resentida en la pandemia.



Estamos viendo también un escenario de rompimiento de cadenas de proveeduría que se dieron como resultado del impacto de la pandemia.



A eso se suma el conflicto Rusia – Ucrania que genera incertidumbres adicionales en precios, en reactivación económica, en cadenas logísticas y en costos asociados a algunos fertilizantes y productos que se utilizan como insumos en el agro, a tal punto que el aumento de precios que se ha dado en Colombia también se ha dado en la totalidad de los países de la OCDE que tienen un promedio de inflación anualizada del 7,7% a febrero y todavía falta marzo.



Colombia está más avanzado. Lo mismo en Estados Unidos y América Latina que está por encima del 8,4% a febrero, ósea que va a seguir creciendo.

¿Pero cuándo podrán ceder los precios?

En el caso colombiano creemos que eso va a tender a ceder en el mes de mayo. Consideramos que debería haber una reducción de la inflación anualizada. En la medida en que se vayan viendo los impactos de las decisiones de política de normalización monetaria, de lo que logramos reduciendo el déficit fiscal para mermarle presión a la tasa de cambio, se reducirán los costos.



A ello se adiciona el esfuerzo simultáneo de disminución de costos a través de reducción de aranceles al 0% y también ahora de la excepción de costos de fletes de la base gravable y de IVA para reducir costos, así como el esfuerzo de los 1,3 billones en créditos subsidiados al sector agropecuario y del subsidio al seguro agropecuario. Todo esto va en la dirección de aumentar la oferta y disminuir costos. Con ello creemos que tiene que empezar a dar sus resultados. Por eso digo que a partir de mayo debería haber una disminución de la inflación anualizada.

¿Y cerrar este año con una inflación de cuánto?

Hay pronósticos que dicen que oscilan entre el 6% y el 7%.



¿Sobre el conflicto Rusia - Ucrania, ve una solución pronta o piensa que seguirá prolongándose ?

Por principio general no existe guerra buena y me parece que esto tiene que rechazarse además porque ha sido demencial la forma como se ha hecho la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Dicho esto, creo que la invasión ha generado incertidumbre desde lo político y lo económico, entre otros temas.



Siento que este es un proceso que todavía está demorado, eso no va a solucionarse de la noche a la mañana. No soy especialista en el tema y no me atrevo a da una opinión definitiva, pero creo que hay que estar preparados para administrar este escenario de incertidumbre.

¿Con base en eso, es posible que este año no sea bueno, como se esperaba inicialmente, por lo menos para nuestro país?

Creo que va a ser un año con un buen crecimiento, obviamente no tan alto como el del segundo semestre del 2021.



Con el crecimiento tan alto que tuvimos en el 2021 veo un escenario de mejoramiento en materia fiscal, veo un escenario que nos va a ayudar también en la construcción del marco fiscal de mediano plazo, veo también un escenario donde hay sectores que son claves y que serán protagonistas como el comercio y la industria, veo un escenario donde habrá recuperación.



¿Considera que Colombia pueda recuperar el grado de inversión pronto o lo ve lejano?

Yo recibí la pérdida de grado de inversión de dos calificadoras de riesgo justo al día siguiente de posicionarme como Ministro, pero me comprometí a pavimentar el camino de recuperación del grado de inversión.



Lo hemos venido haciendo en tres direcciones porque las calificadoras nos señalaron tres rutas: la primera es crecer y hemos demostrado que estamos creciendo. El segundo camino que propusieron fue acelerar el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas. Logramos entre el 2021 y en estos últimos meses reducir el déficit fiscal en por lo menos 3 puntos porcentuales entre ambos años. La tercera línea es mejorar en el balance de cuenta corriente y ¿cómo hemos avanzado en esa dirección? Primero mejorando el déficit fiscal y segundo fortaleciendo las exportaciones. Estamos mostrando que, con la política de promoción de comercio, las ventas no mineras son el mejor resultado en catorce años y las exportaciones totales son el segundo mejor resultado en siete años.

Ósea que se está dando un proceso de mucha exportación. Así las cosas, el camino se está pavimentando muy bien de cara a que se puede recuperar el grado de inversión un poco más adelante.

Sobre el PIB



Camilo Durán, economista senior de la empresa Credicorp Capital, dijo que la expectativa sigue siendo muy favorable para Colombia en los meses iniciales.



Colombia ha sido una de las mejores economías de Latinoamérica, pero ahora se expandirá a tasas más modestas, aunque sigue siendo destacada en la región.



“Vemos que en el primer trimestre de 2022 la economía podrá crecer entre 6,5% y 7,0%. Ese aumento es proveniente de la demanda interna y el consumo privado. La demanda de los hogares es fuerte y eso se explica por las buenas condiciones financieras de los usuarios, las bajas tasas de interés y la alta disponibilidad del crédito”, explicó.