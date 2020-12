Pipe Yanguas y la 'fotobiografía' con la que documenta el paso del tiempo

Erika Mantilla

La acción de capturar personas en sus momentos más cotidianos e íntimos, y retratar con ellas el paso del tiempo, marcó el inicio de un prometedor proyecto para Felipe ‘Pipe’ Yanguas, el fotógrafo caleño que aprendió a vivir a través de sus pasiones y de las ajenas.



Aquellas que se forjan con disciplina o que surgen con naturalidad, como el tomar un café en las mañanas, despertar entre las montañas, montar a caballo, caminar por la playa o simplemente jugar con los niños, se convirtieron en el insumo de ‘The Photobiographer’, la propuesta fotográfica con la que Yanguas documenta el paso del tiempo y atesora los momentos más entrañables de alguien, para siempre.



“Ya llevo 10 años dedicado a este oficio, mi pasión. Sin embargo, lo bonito es que sigo haciéndoles esas fotos a las personas una y otra vez, al menos una vez al año y de por vida. La fotobiografía de cada persona plasmada en un libro que va creciendo con el tiempo”, resalta.

Fue luego de estudiar administración de empresas en Miami que decidió seguir el llamado del arte, don que comparte con otros talentos de su familia, como el reconocido chef Carlos Yanguas.

Llegó, en razón de sus pasiones, a la capital mundial de la moda y el diseño, Milán, Italia, en el año 2007, cuando motivado por su ímpetu se inscribió en el Instituto Europeo di Design para aprender fotografía y, tres años después, convertirlo en su proyecto de tesis y de vida.

“Me gustó mucho una formación en arte que tuve después de haber estudiado administración. Creé mi propio concepto luego de analizar las diferentes ramas que existen en la fotografía, eso sería parte de mi tesis, así que comencé a fotografiar las pasiones de las personas, creé mi propia web, que también fue mi primer portafolio y desde entonces no paro”, recuerda el caleño.

Sus clientes lo llaman a Beirut, en el Líbano; Mykonos, en Grecia; Dubái, en Emiratos Árabes. Va a casas de verano en España, yates en el Mediterráneo, vacaciones familiares en Perú, en las que se mimetiza con sus fotografiados hasta hacerse invisible y captar su cotidianidad.



Para Yanguas un gesto, una luz, un lugar de trabajo, el momento de jugar con los hijos, servir la cena o simplemente pensar frente a la playa, es el objetivo de su lente.



Son muchas las experiencias que este caleño ha vivido; sin embargo, nunca olvidará cuando el destino y la buena fama de su trabajo lo llevaron hasta el yate de Stefano Gabbana, uno de los gigantes de la industria de la moda, para registrar su viaje.



“Han sido muchas experiencias en lugares maravillosos, cada viaje es distinto, todo va cambiando en función de la vida y de las personas; incluso cuando vuelvo, una y otra vez, a los mismos lugares”, destaca Pipe Yanguas.



Pero su talento artístico no solo se concentra en su habilidad con la cámara, pues esta ya se apreciaba en la infancia, cuando sumergía su mente en los trazos del dibujo y la pintura.



“Siempre pinté y dibujé, es otra de mis grandes pasiones, lo hice desde muy pequeño, aunque no con disciplina. Sin embargo, llegó la pandemia y me tomó por sorpresa en Cali”, cuenta Yanguas, quien tuvo que cancelar viajes y compromisos laborales, sin prever lo que se avecinaba: lo que sería una breve temporada de descanso se convirtió en un 2020 de exploración.



Durante la cuarentena con sus padres comenzó a pintar figuras lineales, abstractas y de repetición en las paredes de su casa familiar, y con el ánimo de compartir su arte con el mundo creó la cuenta de Instagram ‘Dots and lines world’ (Mundo de puntos y líneas), donde constantemente publica sus nuevas obras.



Desde entonces, su éxito ha sido tanto que recientemente lanzó la colección artística Black & White River Collection, conformada por 36 obras únicas, caracterizadas por la composición de líneas y puntos a blanco y negro. Piezas hechas en pintura acrílica sobre papel de acuarela y en pintura acrílica sobre lienzo, que ya vende directamente o en galerías.



Hace poco llevó sus puntos y líneas a las calles del tradicional barrio San Fernando, donde pintó el mural ‘Street Wall Connection’, regalo para Cali.



Ahora sacará a la luz su segunda colección y dará a conocer una escultura y un video artístico donde la música clásica se funde con su obra. Pipe Yanguas es un cerebro fugado que el 2020 trajo a casa.

