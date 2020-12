Dj Trevy, el caleño que con su música busca ayudar a la gente a superar momentos difíciles 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Al Dj caleño Martin Trevy, la pandemia también le cambió los planes. Tenía pensado armar maletas y mudarse de una vez por todas a Europa, donde su música es muy escuchada, pero la cuarentena lo cogió en Cali y mientras las cosas se calman optó por quedarse en la ciudad que lo vio nacer, donde se encuentra su familia, y que aún le mueve el corazón. “Amo Colombia y que rico estar acá en este momento”, reconoció.



Trevy es de los que cree que todo en la vida pasa por algo, por lo que en vez de quejarse por su estadía indefinida en Colombia, decidió aprovechar al máximo el tiempo.



Precisamente por este momento de incertidumbre que vive el mundo, lanzó ‘I found a way’, canción que desde el principio refleja en la letra la importancia de seguir adelante a pesar las adversidades.



Martin cuenta que este tema nació al final de un periodo de ansiedad que tuvo en su vida: “Me senté una tarde y escribí la mitad de la canción, al poco tiempo la completé, fluyó muy fácil. Fue instantáneo lo que me salió y fue meramente una narración de lo que pasé. Lo bonito de la letra es que al final hay superación, un camino para superar las dificultades, porque siempre hay una manera de salir adelante, una manera de encontrar la luz. Siempre existe la opción de escoger el camino de paz y la tranquilidad”.

El videoclip del sencillo, en el cual Trevy no aparece, fue rodado en Chicago, bajo la dirección de Aaron Spitz y protagonizado por tres actores que, en tres historias individuales, muestran cómo convierten sus situaciones cotidianas en colores, música y sonrisas.



Igualmente, este año también grabó el video de su canción ‘Morning breeze’, en el que Trevy sí aparece como el protagonista, teniendo como escenario a Dapa. “Este año ha sido una experiencia única”, comenta.

Música con sentido

​

Trevy siempre contó con el apoyo de sus padres cuando inició su carrera como Dj y siempre agradece por ello. “Mis padres vieron que tenía las ganas y la disciplina y eso les dio tranquilidad, pero sé que hay muchos que no los apoyan”, sin importar lo mucho que la persona se esfuerce y muestre su dedicación.



Aunque en el imaginario colectivo ser Dj es una ‘profesión sencilla’, Trevy explica que “ser un muy buen Dj es más difícil de lo que la gente cree. No es solamente pasar de una canción a otra, se requiere una habilidad para leer al público, estar muy conectado con lo que la gente quiere. Un Dj que no es bueno, un Dj normal, tiene en una memoria las canciones que va a tocar, las pone y ya; pero un Dj, que está a otro nivel, procura leer al público y ve lo que las personas necesitan”.



Lo que más le gusta al caleño de la música electrónica es el ritmo y la capacidad para pulir diferentes estilos. Por ejemplo, él siente que al unir en sus canciones el pop con la electrónica, las hace fáciles de digerir y las personas las pueden escuchar para en el gimnasio, el carro, en una fiesta, un festival; “la música electrónica te da diferentes opciones musicales, es muy extensa y su capacidad creativa es más grande”.



Actualmente todas las canciones de Trevy son en inglés, porque su primer acercamiento a la música fue a través de los Backstreet Boys, Cher y llegó a la música electrónica con DJs como Avicci, Calvin Harris, quienes tienen su música completamente en inglés. Pero en 2021 el artista tiene planeado lanzar música electrónica en español, como le han pedido sus seguidores.

“Mi propósito con mi música no es solo hacer música que suene bien, sino hacer música que transforme vidas, que le aporte algo a la sociedad. Con esto no quiero decir que la música sea aburrida, la música electrónica tiene el ritmo que lo hace mover a uno, pero tiene las letras, el punto pop, que son profundas, nos ayudan a reflexionar y nos aportan. Muchas veces uno puede crear música solo por crearla, para que suene bien, pero finalmente como artista desde que empecé mi meta ha sido hacer música con propósito. Hay tantas canciones y tantos artistas, y creo que las letras son la forma de poner mi sello”, comenta.

La importancia de la salud mental



Martin Trevy hace parte de la campaña #MoveforMentalHealth, que busca crear conciencia sobre la salud mental de los jóvenes en el mundo.



A su vez, el artista habla abiertamente a través de sus redes sociales sobre sus momentos de tristeza, para así apoyar a otros jóvenes que pasan por lo que él ha pasado y quitar el tabú.



“La tristeza es un momento emocional normal, que todos pasamos. A mí me encanta poder compartir mis experiencias a las personas, porque yo he encontrado herramientas que han iluminado mi camino y esta es mi manera de retribuirle a las personas. Este es un tema un poco tabú, que muchos esconden, pero es algo normal y por eso me he unido con organizaciones o campañas que busquen a mover personas para apoyar el día de la salud menta”, explica Trevy.



A través de su música él también trata de ayudar a las personas en sus momentos difíciles. Trevy considera que la música “eleva nuestra vibración” y que los mensajes de las letras también ayudan, por eso siempre busca hacer letras positivas.