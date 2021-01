Erika Mantilla

La caleña Pilar Quintana obtuvo el premio Alfaguara, que este año realizó su versión No. 24, por la novela 'Los abismos'. El anuncio lo hizo este jueves la Casa de América de Madrid en un acto que no conto con presencia de medios por la pandemia.



La escritora de 49 años publicó su quinto libro bajo el seudónimo de Claudia de Colombia y recibirá aproximadamente 175 mil dólares, así como una escultura de Martín Chirino.



El libro ha sido reseñado como una obra que contrasta la violencia, íntima, profunda y a veces sutil, con la belleza que puede ocultarse en la existencia de las mujeres.



Según la propia autora, en un retrato de la vida de varias generaciones y al hablar sobre el título y los motivos por los que lo eligió, dijo que "hay un tiempo antes de ser madre y otro después. Fui madre a los 43 años y la maternidad abrió un caudal literario muy nuevo. Y todo lo que me pasa lo convierto en ficción. Hay muchos abismos literarios a los que asomarme todavía".

En directo desde la Casa de América de Madrid el jurado acaba de emitir el fallo.

La ganadora de la XXIV edición del Premio Alfaguara de Novela es Pilar Quintana con «Los abismos».



¡Enhorabuena!



La novela llegará a las librerías el 25 de marzo.

El jurado estuvo compuesto por Héctor Abad Faciolince (presidente), Irene Vallejo, Cristina Fuentes La Roche, Ana Merino, Xavi Ayén, Xavier Vidal y Pilar Reyes (con voz, pero sin voto).



Abad destacó que 'Los abismos' "se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar, intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres".



En la convocatoria de esta edición se recibieron 2.428 manuscritos, de ese número 1.293 fueron remitidos desde España, 419 desde Argentina, 259 desde México, 187 desde Colombia, 88 desde Perú, 74 desde Estados Unidos, 73 desde Chile y 35 desde Uruguay.



En las últimas ediciones el premio se otorgó a Guillermo Arriaga, Patricio Pron, Jorge Volpi y Ray Loriga.

'Los abismos' se publicará el 25 de marzo en España y América Latina.