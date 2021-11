'Perfectamente imperfecta', el íntimo relato de una sobreviviente a la anorexia y la bulimia

Tiene 18 años y sueña con ser escritora, por el momento está inscrita en la carrera de Literatura que empezará en 2022, pero María José Jiménez Real no pasa un día sin que escriba sobre muchos temas, algunas historias que imagina, y sobre lo que su propia vida le ha ensañado en estos últimos años, como que es posible superar trastornos mentales como la bulimia y la anorexia.



Como afirma el neurocientífico Dean Burnett, la bulimia y anorexia son trastornos de la conducta alimentaria (TCA), que en términos generales se derivan de una alteración mental, cuando “el cerebro consigue convencer al cuerpo de que la imagen física es más importante que la alimentación y de que, por tanto, ¡ya no necesita comida! Es como si convenciéramos a un coche de que ya no necesita gasolina para funcionar. No es lógico ni sano, pero ocurre con preocupante regularidad”. Los TCA, según la OMS, afectan principalmente a mujeres en la adolescencia.



Aunque joven, María José se expresa con una madurez sorprendente, con calma y sin posturas radicales, mucho de esa personalidad se reconoce en su primer libro publicado ‘Perfectamente imperfecta’ (2021), el relato honesto de su propia experiencia como paciente en un tratamiento para superar la anorexia y bulimia, que afectó severamente su vida, entre los 15 y 17 años. El libro también cuenta con el relato de la periodista Sandra Paola Real M., madre de María José, por lo que resulta un abordaje doble, desde la perspectiva de la paciente y su principal cuidadora.

Un año después de superar su enfermedad, y de publicar su primer libro, María José habla con El País de cómo la escritura la ayudó en los momentos críticos de su tratamiento.



¿Cómo fue la experiencia de escribir su primer libro sobre la enfermedad que padeció?



En el epílogo hice una carta a la anorexia donde le agradezco, porque la versión que soy de mí ahora, y que más amo, fue gracias al proceso que viví, de tener que batallar con ella. Entonces, esta experiencia me hizo más fuerte para escribir mi libro, contar mi historia y ayudar a otras personas. Creo que debemos contar estas historias para que otros hablen de ello libremente y si tienen esta enfermedad puedan recibir ayuda. Quiero ayudar a quitar el estigma que tienen los trastornos alimenticios.

"Estoy agradecida con la vida y con Dios por esta segunda oportunidad, porque sin mi recuperación el sueño de escribir este libro no habría sido posible".

María José Jiménez Real, escritora.

¿Cuáles son los estigmas sobre los trastornos alimentarios?



Todos los trastornos mentales tienen un tabú a su alrededor, que se convierte en un estigma muy fuerte para los que sufren estas enfermedades. Además, sobre los TCA la gente tiende a percibirlos como un simple capricho por perseguir la delgadez a toda costa, por verse perfecta, tener cierto peso y talla, pero la verdad es que el flagelo que vive una víctima de TCA, que es una enfermedad que se mete en nuestra cabeza, tiene como trasfondo demasiados aspectos de la vida, que hacen que una persona pierda el control y deje que la bulimia y la anorexia acaben con ella. La gente no puede seguir desconociendo la seriedad y complejidad de estos trastornos.

¿Por qué decidió que el libro tuviera dos relatos del mismo hecho, el suyo y, por otro lado, el de su madre?



Toda la idea empezó con un manuscrito que hice, un diario que empecé a escribir en la clínica y terminé cuando me recuperé y volví a mi casa. Entonces, cuando la editorial lo leyó y nos citaron para decirme que publicarían mi libro, nos propusieron a mí y a mi mamá, la maravillosa idea de que ella pudiera exponer su versión, porque ambas visiones de la enfermedad, tanto la de cuidadores como pacientes, son igual de valiosas para aprender a superarla, porque no es una batalla que se enfrenta sola, sino en familia.